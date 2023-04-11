منظم أكبر مائدة إفطار في المعادي: وزعنا سوشي على الصائمين

كشف أحمد تامر منظم أكبر مائدة لإفطار الصائمين في المعادي، تفاصيل تنظيم المائدة.

وقال أحمد تامر في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "إحنا وزعنا سوشي على الصائمين في زهراء المعادي".

وأضاف أحمد تامر: "بنحب نوزع أطعمة جديدة واحنا اللي عاملينها بانفسنا".

وتابع أحمد تامر: "وزعنا ورق عنب أيضا على الصائمين، وحوالي 100 واحد يعمل في مبادرة أكبر مائدة لافطار الصائمين بالمعادي".

وأكمل: "نبدأ من الظهر على تحضير الوجبات ونقوم بتوزيعها قبل المغرب، ونفعل ذلك طوال الشهر الكريم ".