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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منظم أكبر مائدة إفطار في المعادي: وزعنا سوشي على الصائمين

منظم أكبر مائدة إفطار
منظم أكبر مائدة إفطار صائمين بالمعادي

كشف أحمد تامر منظم أكبر مائدة لإفطار الصائمين في المعادي، تفاصيل تنظيم المائدة.

 

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وقال أحمد تامر في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "إحنا وزعنا سوشي على الصائمين في زهراء المعادي".

 

 وأضاف أحمد تامر: "بنحب نوزع أطعمة جديدة واحنا اللي عاملينها بانفسنا".

 

وتابع أحمد تامر: "وزعنا ورق عنب أيضا على الصائمين، وحوالي 100 واحد يعمل في مبادرة أكبر مائدة لافطار الصائمين بالمعادي".

 

 وأكمل: "نبدأ من الظهر على تحضير الوجبات ونقوم بتوزيعها قبل المغرب، ونفعل ذلك طوال الشهر الكريم ".

مائدة إفطار صائمين مائدة إفطار المعادي اخبار التوك شو

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