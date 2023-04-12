بحث المشاكل والمعوقات التي تواجه الأهالي بقرى الحسنة



التقى المدير العام المحاسب سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة ، محافظة شمال سيناء عدد من مشايخ وعواقل مركز ومدينة الحسنة وبعض أهالينا بالقرى.. حيث تناول اللقاء مناقشة بعض المشاكل والمعوقات التي تواجه الأهالي ببعض التجمعات التابعة لقرى المركز والمدينة ،والتى تم رصدها خلال المتابعة الميدانية لرئيس المركز والمدينة .



كما تطرق اللقاء ، إلى وضع مجموعة من المقترحات التى بدورها تعمل على حل تلك المشاكل والمعوقات لتسهيل سبل الحياة للمواطن وتخفيف العبء عن كاهل أهالينا بمركز ومدينة الحسنة كما تبادل الحديث عن توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بالقرى خاصه فى هذا الشهر الكريم



ومن جانبه.. أكد رئيس المركز والمدينة أننا نضع نصب أعيننا توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى عمليات التطوير والتنمية المستدامة بوسط سيناء .

وأكد على أن رئاسة مركز ومدينة الحسنة تحرص وتبذل كل الجهود المتاحة من أجل تطوير جميع القرى والتجمعات التابعة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية ،بما يتوافق مع القانون وبما يحقق مصلحة المواطن .

متابعة ميدانية:





وأشار رئيس المركز والمدينة، أن شكوى المواطنين سواء من خلال اللقاءات المفتوحة أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بمجلس مدينة الحسنة ، يتم متابعتها ميدانياً بالتنسيق مع الإدارات الخدمية المختصة حتى نحقق نهو الشكوى و إرضاء المواطن فى نطاق القانون.



حصر اللقاء محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة ، و الشيخ عيد ابو عوده ، والشيخ ابراهيم ابو عليان ،والشيخ على سلامة