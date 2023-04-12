عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا ترد على تشاد وتطرد سفيرها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طلبت ألمانيا من سفيرة تشاد لديها مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وذلك رداً على تحرك مماثل قامت به الدولة الواقعة في وسط أفريقيا الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الخارجية الألمانية قولها إن الخطوة تأتي «رداً على الطرد غير المبرر» للسفير الألماني يان كريستيان غوردون كريكه. وأضافت أنها استدعت سفيرة تشاد لدى ألمانيا مريم علي موسى، وطالبتها بـ«مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة».

وفي وقت سابق، امرت حكومة تشاد في بيان يوم الجمعة، السفير الألماني يان كريستيان جوردون كريشر بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة دون ذكر سبب محدد للطرد.

وقالت وزارة الاتصالات في البلاد على تويتر "قرار الحكومة هذا جاء مدفوعا بالموقف غير اللائق وعدم احترام العادات الدبلوماسية".

المانيا تشاد طرد سفير ألمانيا طرد سفير تشاد اخبار العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل المطر من علامات ليلة القدر.. ماذا قال العلماء

مهيب عبدالهادي: مفاجأة جديدة حول تسديد غرامة كهربا للزمالك

تحذير عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

صدمة.. قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه أحمد عبدالقادر

السوق السوداء تنهار.. والدولار يتراجع أمام الجنيه|تفاصيل

عضة كلب أم خطأ طبي.. تفاصيل مثيرة تكشفها النيابة بشأن وفاة مدير بنك

مشهد من النهاية.. تفاصيل غير متوقعة في الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

مهيب عبد الهادي: عرض رسمي من سيسكا موسكو لضم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

إجراءات جديدة من الرئيس الأوكراني لـ زيادة الإنفاق الدفاعي .. تفاصيل

5 بنوك| اعرف أعلى عائد على الشهادات الجديدة

خطر جديد.. الصحة العالمية تسجل أول حالة وفاة بإنفلونزا الطيور في الصين

ألمانيا ترد على تشاد وتطرد سفيرها

رئيس أهلي طرابلس يكشف حقيقة إصابة حارس طلائع الجيش بـ«الشمروخ».. فيديو

موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخصر منحوت.. صباح شقيقة جعفر العمدة تثير الجدل بأنوثتها

أكثر من 20 ألف.. سعر صادم لحقيبة ريهام حجاج في مسلسل جميلة

بالذكاء الاصطناعي.. شاهد أثرى أغنياء العالم "فقراء"|بالصور

مي عمر وريهام حجاج أبرزهم.. النجمات تتنافس بحقائب براندات في المسلسلات الرمضانية

فيديو

والدة كارم وشوقي فتح الله في جعفر العمدة.. سبب تغير ملامح مديحة البكري

إلغاء مائدة الإفطار الثانية في المطرية | اعرف السبب الحقيقي ..شاهد

مقاطع خادشة.. تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة |شاهد

تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ