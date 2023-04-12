ألمانيا ترد على تشاد وتطرد سفيرها

طلبت ألمانيا من سفيرة تشاد لديها مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وذلك رداً على تحرك مماثل قامت به الدولة الواقعة في وسط أفريقيا الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الخارجية الألمانية قولها إن الخطوة تأتي «رداً على الطرد غير المبرر» للسفير الألماني يان كريستيان غوردون كريكه. وأضافت أنها استدعت سفيرة تشاد لدى ألمانيا مريم علي موسى، وطالبتها بـ«مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة».

وفي وقت سابق، امرت حكومة تشاد في بيان يوم الجمعة، السفير الألماني يان كريستيان جوردون كريشر بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة دون ذكر سبب محدد للطرد.

وقالت وزارة الاتصالات في البلاد على تويتر "قرار الحكومة هذا جاء مدفوعا بالموقف غير اللائق وعدم احترام العادات الدبلوماسية".