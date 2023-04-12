العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الرجاء

أكد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، أن هناك تحركات قوية من جانب لجنة المباريات ومحمود الخطيب رئيس النادي، من أجل زيادة الحضور الجماهيري في مواجهة الرجاء المغربي، مشيرا إلى أن العمل على هذا الملف من قبل نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "هناك تحركات من الجميع من أعضاء المجلس وهناك تنسيق مع إدارات النادي المختلفة، للتجهيز لمواجهة الرجاء المغربي".

وأضاف: "النجاح هو الحفاظ على الاستمرارية والمزيد من التطوير، وتقييم تجربة الحكم أمين عمر (مقبولة) بالنسبة لنا، ورؤية مجلس الإدارة هي من تحسم ملف وجود حكم مصري في لقاء السوبر بالإمارات، يتم إدارة الملفات وفقًا للمعطيات الموجودة في الوقت الراهن".

وواصل: "كانت لدينا أخطاء في ملف النشاط الرياضي وبدأ في إعادة ترتيب الأوراق من جديد، ليس العيب هو وجود أخطاء لكن العيب هو تكرار الأخطاء والمكابرة، الأهلي لديه إدارة محترفة، ولذلك عملنا على حل المشكلات التي تواجه لنا".

وزاد: "الفوز بالبطولات تفرق كثيرا في عقود الرعاية، استمرار التتويج بالألقاب يكون سببًا في زيادة الرعاة والجماهيرية، وبالتالي زيادة المداخيل المالية وأيضا مكسب آخر من بيع التيشيرتات، الفوز بالألقاب أمر إيجابي في ملف الرعاية".