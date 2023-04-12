بابا المجال.. مؤمن زكريا يحتفل بعيد ميلاده علي طريقته الخاصة

احتفل مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر مؤمن زكريا صورة له، وعلق كاتبًا: “عيد ميلاد بابًا المجال”.

يذكر أنه حرص لاعب النادي الأهلي، محمود كهربا، على توجيه الدعم لزميله الكابتن مؤمن زكريا بعد غيابه عن الملاعب لحالته الصحية.

وارتدى قميص يحمل صورته، برسالة خاصة: "في ضهرك وهانت يا أخويا".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب منافسه بيراميدز بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذى يجمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر .