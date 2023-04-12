هشام الحصري: تعديلات قانون الجنسية تتوافق مع الدستور وتشجع على الاستثمار

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الجنسية المقدمة من الحكومة، تعد تعديلات إيجابية، حيث تقر بمدأ المساواة بين الرجل والمرأة وهو ما يعد توافقا مع نص الدستور.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الجنسية المصرية.

وأضاف الحصري، أن جزء من مشروع القانون يأتي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد من أم أجنبية، وهو ما يتفق مع الاتفاقيات والعهود الدولية في المساواة في كافة الحقوق والواجبات.

وتابع الحصري فى كلمته، أن مشروع القانون يساعد البلاد حاليا فىما يتعلق بالاستثمار، لاسيما فى هذه الفترة التى تواجه فيها البلاد ظروف اقتصادية صعبة بسبب من عدم توافر العملة الصعبة، من خلال تملك العقارات وتشجيع القطاع الخاص فى المجال العقارى.