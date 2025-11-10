موجز أخبار جنوب سيناء.. انعقاد المؤتمر السابع للتأمين بشرم الشيخ.. و تمور سيناء تشارك فى مهرجان الواحات

شهدت جنوب سيناء العديد من الأحداث والفعاليات خلال 24 ساعة الماضية أبرزها انعقاد المؤتمر السابع للتأمين بشرم الشيخ ومشاركة مزارع المجدول في مهرجان التمور بالواحات

واليكم تفاصيل الاخبار

شاركت محافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مشاركة فاعلة في فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الإمارات، في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر بقرية منديشة بالواحات البحرية.

​حظي جناح المحافظة بإشادة واسعة من الوفود والزوار الرفيعي المستوى، الذين أشادوا بجودة منتجات التمور ومشتقاتها السيناوية، وكان من أبرز المتفقدين وزير الزراعة علاء الدين فاروق، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار، وسفير دولة الإمارات حمد الزعابي، والدكتور ريكاردو سالمون من المكسيك.

​أكد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن الهدف من المشاركة هو دعم المنتجين والمزارعين وتشجيعهم على التوسع في الصناعات الغذائية الزراعية.

أوضح المحافظ أن تمور جنوب سيناء، وخاصة في مناطق الطور ورأس سدر ونويبع، تتميز بكونها عضوية وتنمو في بيئة صحراوية نظيفة، ما يمنحها مواصفات جودة عالية تؤهلها للمنافسة العالمية. تسعى المحافظة حاليًا إلى تعزيز الصناعات المرتبطة بالتمور وزيادة قدرتها التصديرية للأسواق العربية والدولية.

​اختتم اليوم الأول للمهرجان بتأكيد على أهمية التنظيم المصري المتميز والجهود المبذولة لتطوير قطاع التمور وتعزيز القيمة المضافة لهذا المنتج الاستراتيجي.

افتتحت مدينة شرم الشيخ الملتقى السابع للتأمين وإعادة التأمين، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع المالي والتأميني في مصر والعالم العربي.

​وفي كلمة مسجلة، أكد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن المدينة ترسخ مكانتها كرمز للسلام والتنمية المستدامة،

مشددًا على أن قطاع التأمين شريك رئيسي في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار الآمن، وهو ما توليه القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا.

​وأشار المحافظ إلى أن استضافة الملتقى هي امتداد لدور شرم الشيخ الريادي في احتضان الفعاليات الكبرى، مثل قمة والمؤتمرات الدولية حول الاقتصاد الأزرق والتنمية.

​وشهد الملتقى مناقشة محاور طموحة تركز على مواجهة المخاطر المناخية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، بهدف تحديث صناعة التأمين وتكاملها إقليميًا ودوليًا.

​وقد حضر الافتتاح نيابة عن المحافظ اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، بمشاركة الدكتور محمد فريد (رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية)، والدكتور محمد معيط (ممثل المجموعة العربية لدى صندوق النقد الدولي)، وعلاء الزهيري (رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين).

​وقبيل انطلاق المؤتمر، شارك الحضور في مبادرة لزراعة الأشجار لدعم جهود الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية في المدينة.