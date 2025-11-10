قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قلبه توقف للحظات وعاد وهو على جهاز التنفس.. الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي حرجة
في أول أيام انتخابات مجلس النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة
وزير الخارجية: نتابع الأوضاع في مالي وننسيق مع السلطات لضمان سلامة المصريين
إيران على حافة العطش.. سدود مشهد تجف والعاصمة في انتظار المطر
ربوا عيالكو|مدرسة توجه رسالة للأهالي بعد ارتفاع حالات العنف والانفلات بين الطلاب
بعد قليل.. انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 14 محافظة
وزير الخارجية يؤكد ضرورة توفير أقصي درجات الحماية للمصريين المقيمين في مالي
عايز المرتب يكفي ويزيد؟.. عليك بهذا العمل
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات النواب اليوم.. وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة خرق الصمت
أخبار التوك شو| أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي.. وأحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عاما
أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم الإثنين 10-11-2025
اتحاد أمهات مصر: المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 واجب وطني
قرار بغلق 5 منشآت طبية مخالفة بالإسماعيلية

صرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بأن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، شنت حملة على بعض المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، حيث تم المرور على ١٥ منشأة طبية خاصة من بينها عيادة أنف وأذن وحنجرة، عيادة باطنة، ٢ مستشفى خاص، معملين تحاليل وتخصصات أخرى.

جاء ذلك طبقًا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لعدد ٥ منشآت طبية وإنذار ٦ منشآت طبية خاصة أخرى لتلافي السلبيات، والتي تعددت بين مخالفات لاشتراطات التراخيص ومخالفات مكافحة عدوى، والتخلص الآمن من النفايات مما يضر بصحة وسلامة المواطن.

ولفتت الدكتورة ريم مصطفى إلى أن تلك الحملة تمت من خلال لجنة برئاسة دكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر وتضم في عضويتها دكتورة نهال أحمد، دكتورة إيمان محمد، دكتورة سمر محمد، ودكتورة آية عبد الناصر للمرور على المنشآت الطبية الخاصة الغير حكومية.

