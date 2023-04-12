John Wick: Chapter 4 في أكثر من 10 شاشات عرض مصرية

10 سنوات قدم خلالها النجم العالمي كيانو ريفز سلسلة أفلام John Wick، وكان آخرها الجزء الجديد الذي عرض مؤخرا بدور العرض العالمية، حيث تم عرض الفيلم الجديد والذي يحمل اسم “John Wick: Chapter 4” في أكثر من 25 دولة، ومنها ألمانيا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وسيعرض في مصر بشكل محدود بداية من يوم 14 أبريل الجاري، في أكثر من 10 شاشات، على أن يعرض بداية من يوم 19 ابريل في كل شاشات العرض المصرية، قبل أن يبدأ عرضه بالدول العربية.

وعن أسباب تمسكه بتجسيد الشخصية على مدار 10 سنوات، قدم خلالها 4 أجزاء ناجحة، قال كيانو ريفز إن ذلك نابع من حبه لشخصية جون ويك بكل ما تحمل من تفاصيل إنسانية، من خفة ظل وإرادة وقدرة على الحزن والانتقام.

وأكد ريفز أنه يحب شخصية جون ويك كثيرا، وتعد من شخصياته المفضلة الذي أداها حتى أكثر من دوره فيلم "Speed"، وفيلم "Matrix".

وأضاف أن شخصية جون ويك هى شخصية مرحة، معلقا: "أنا أرى الفيلم بأكمله أسطورة وأحب أداء هذا الدور"، مشيرا إلى أن عمره لم يشكل أي تعقيد له لأداء دوره، وفي البداية لم يشعر بهذا، ولكن تصوير بعض المشاهد في الفيلم جعله يشعر بالتقدم في العمر.



ويعد الفيلم الجديد في السلسلة الذي يستمر لمدة ساعتين و49 دقيقة وتكلف إنتاجه ما لا يقل عن 100 مليون دولار، هو أكبر فيلم حتى الآن في سلسلة أفلام الحركة البسيطة.

وحقق الفيلم تقييم 95% على موقع Rotten Tomatoes، وحصل على تقييمات عالية، بلغت 8.5/10 على موقع التقييمات الشهير IMDb.

وتحدث أحد النقاد عن الفيلم، قائلا: “يحتوى الفيلم على العديد من مشاهد الأكشن المبتكرة، وغير المملة على الإطلاق، ومن سيُشاهدهُ لن يشعر بمدته التي تبلغ قرابة الثلاث ساعات، وسيتمنى لو يعيد مشاهدته مرة أخرى، خاصة أن كيانو ريفز لم يتحدث سوى 380 كلمة فقط، فيما ذهب كل التركيز إلى مشاهد الأكشن، التي سيطرت على أحداث الجزء الرابع من سلسلة الأفلام الشهيرة”.

وأضاف النقاد أن الجزء الجديد من السلسلة يضيف بداية قوية لهوليوود في عام 2023، بعد أن انتعشت مبيعات التذاكر إلى حوالي 67% من مستويات ما قبل الجائحة العام الماضي، أصبحت الأفلام الجديدة أكثر ثباتًا وأكثر حزمًا هذا العام.

وقادت أفلام الأجزاء الطريق، بما في ذلك ”كريد 3″ و”سكريم 6″، وارتفعت مبيعات التذاكر بنسبة 28% عن العام الماضي.

الفيلم من إخراج تشاد ستاهلسكي، ويدور حول جون ويك الذي يكتشف طريقة لكسب حريته، ولكن قبل أن يتمكن من كسبها، يجب أن يواجه عدوًا جديدًا ذات نفوذ قوية ولديه تحالفات في جميع أنحاء العالم، كما يجد أن أصدقاءه القدامى قد تحولوا إلى أعدائه، لتبدأ الأحداث المثيرة والمشوقة في الفيلم.

ويلعب دور البطولة بجانب الممثل كيانو ريفز؛ لورانس فيشبورن، ورينا ساواياما، وشامير أندرسون، وسكارسجارد ودوني دين، ومن إخراج تشاد ستاهلسكي.