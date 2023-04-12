الإمام الطيب: حرية التطليق ترتب عليها هوجائية في التنفيذ

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن حرية التطليق ترتب عليها هوجائية في التطليق والإمساك ألحق أضرارًا بالغة بالمرأة جعلت منها أسيرة لعصمة هؤلاء الرجال؛ متابعا أن "فوضى الطلاق والتعدد ليس تشريعًا إسلاميًا جديدًا على الناس سواء مسلمين وغير مسلمين، بل العكس هو الصحيح تمامًا".

وأضاف شيخ الأزهر خلال تقديم برنامج "الإمام الطيب" عبر قناة "CBC" أن الإسلام شرع الطلاق للمسلمين كشرع جديد لم يكن للناس عهد به من قبل، موضحًا أنه يشبه موضوع تعدد الزوجات.



وتابع شيخ الأزهر أن التعدد في الجاهلية قبل الإسلام لم يكن له سقف يتوقف عنده، مؤكدًا أن الإسلام هو الذي حدد هذه الفوضى بأربع فقط. مشيرا إلى أن موضوع فوضى الطلاق الذي وقف منه الإسلام نفس الموقف من تعدد الزوجات، فقد ظهر الإسلام وكان للرجل كامل الحق في أن يطلق زوجته أي عدد شاء من الطلقات ويراجعها في عدتها فتعود إلى عصمته متى شاء" .