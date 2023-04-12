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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بدران يفتتح 4 مقرات لـ حزب صوت الشعب بالدقهلية

بدران يفتتح ٤ مقرات
بدران يفتتح ٤ مقرات لصوت الشعب بالدقهلية

افتتح الدكتور محمد بدران رئيس حزب صوت الشعب، ٤ مقرات للحزب بمحافظة الدقهلية وهم مركز المنصورة ومحلة دمنة ودكرنس وطلخا، وذلك في إطار افتتاح مقرات المراكز بالمحافظات علي مستوى الجمهورية .

وذلك بحضور عماد رشاد النائب الأول وأمين التنظيم، واللواء عبد الناصر مكرم ، والدكتورة منال متولي، والدكتورة أسماء حسنين ، والدكتور أحمد نجيب وأحمد كرم نواب رئيس الحزب، ووليد قوطة الأمين العام، ومحمد الأشقر أمين شرق الدلتا، وأحمد الحنفي أمين الدقهلية، وبعض قيادات المركزية والمحافظة والمراكز .

وأكد بدران، أن الحزب مستمر في العمل حتى يحقق الحلم ، وهو تمكين الشباب والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، وتقديم نموذج مختلف للأحزاب السياسية ، يتلائم مع الجمهورية الجديدة .

وأشار أن الهدف الأول لدينا هو المواطن المصري، الذي لابد أن ينعم بحياة كريمة ، وليس هدفنا تعداد مقاعد برلمانية دون جدوي ودون إفادة للوطن أو المواطن.

واوضح بدران ان عدد المقرات التي تم افتتاحها منذ توليه رئاسة الحزب تجاوزت الآن ال٢٠ مقر ، على مستوى محافظات الجمهورية، وابرزها محافظة الشرقية، وقنا وسوهاج والمنيا واسوان والاقصر والدقهلية.

حياة كريمة محافظة الشرقية محافظة الدقهلية حزب صوت الشعب الدكتور محمد بدران

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