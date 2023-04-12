وكيل صناعة النواب ينتقد تحصيل الحكومة رسوم ترفيق المناطق الصناعية مرتين

انتقد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، قيام الحكومة بتحصيل رسوم ترفيق المناطق الصناعية مرتين.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أثناء مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن المعوقات التي تواجه المستثمرون بالمنطقة الصناعية بمطوبس شمال محافظة كفر الشيخ، وضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق والعديد من الخدمات لإنهاء المرحلة الثانية بالمنطقة.

وأوضح السلاب، أنه يتم دفع سعر المتر بالترفيق عند التعاقد على الأرض، ثم يتم بعد ذلك تحصيل رسوم مرة أخرى من وزارات وهيئات مختلفة، متسائلا: “لماذا لا يتم تحصيلها مرة واحدة؟”.

وأكدت هالة أبو السعد، عضو المجلس، مقدم طلب الإحاطة، أن هناك 160 فدانا في المرحلة الأولى، وتم ضم 2018 فدانا للمنطقة الصناعية، ومن ثم أصبح هناك منطقة كبيرة وهامة للصناعة بالمحافظة، متسائلة: “متى يتم الانتهاء من ترفيق الـ 218 فدانا؟”.

وطالبت هيئة التنمية الصناعية، بالانتهاء من إجراءات ترفيق المنطقة الصناعية، وكذلك إدراج تكلفة الترفيق بموازنة العام المالي الجديد في محافظة كفر الشيخ حتى يتم الانتهاء منها والعمل على تشجيع الصناعة.

ولفتت إلى أن هناك مشاكل كبيرة في مطوبس، فيما يتعلق بهيئة التنمية الصناعية، قائلة: “هناك مصانع تريد زيادة خطوط الإنتاج، إلا أن الهيئة ترفض، وهناك إجراءات أخرى تتعطل، فضلا عن مشكلات تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي”.

كما ناقش الاجتماع طلب إحاطة آخر بشأن الإطار المنشئ للهيئة العامة للتنمية الصناعية ودورها في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتسهيل إجراءات الاستثمار.