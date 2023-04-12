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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

انتهاء البهو وقاعات توت عنخ أمون.. مدبولي يتابع الموقف التنفيذي للمتحف المصري الكبير

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف على المتحف المصري الكبير، وعدد من المسئولين. 

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للمتحف المصري الكبير، والذي تم الانتهاء من أعماله بنسبة 100% لكل من: بهو المدخل والدرج العظيم، وقاعات الملك توت عنخ آمون، ومتحف الطفل، ومبنى التذاكر وميدان المسلة المعلقة والحدائق المحيطة والمباني الأمنية الخدمية. 

وشملت الأعمال التي تم الانتهاء منها بنسبة 100% كل من: المناطق الخدمية الاستثمارية، والخدمات التشغيلية الإلكترونية، وأنظمة التذاكر، والتأمين والمراقبة، وكذلك مناطق انتظار السيارات.

كما تطرق الاجتماع لموقف تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، ومحطة التكييف الرئيسية والأعمال الإلكتروميكانيكية، بالإضافة إلى موقف تجهيزات العرض المتحفي لقاعات العرض المتحفي الرئيسي، وتجهيزات العرض المتحفي لمتحف مراكب الملك خوفو. 

وتم عرض المقترح الخاص بالممشى السياحي الرابط بين المتحف المصري الكبير وهضبة الأهرامات، إذ تم الانتهاء من التصميم المعماري، وجار إعداد التصميم الإنشائي. 

كما شهد الاجتماع، عرض مقترح تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري، من خلال كليتي الهندسة بجامعتي القاهرة وعين شمس؛ بغرض وضع تصور حضاري لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري. وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أنه جار الانتهاء من أعمال التصميم النهائي للدراسات التفصيلية لكل منطقة بالطريق الدائري؛ إذ تم تقسيم الطريق إلى عدد من القطاعات، حسب طبيعة المكان الذي يطل عليه. 
وخلال الاجتماع، استعرض الفريق كامل الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات النقل بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، إذ عرض الوزير الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، موضحًا أنه تم إسناد الأعمال الاعتيادية بطول 13.7 كم وعدد 12 محطة لتحالف الشركات المصرية، وتقوم الشركات حاليًا بتنفيذ الأعمال وتجميع ماكينات الحفر؛ تمهيداً للبدء في تنفيذ النفق بعد الانتهاء من أعمال المحطات.

وفي هذا السياق، قال وزير النقل: في ضوء قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، قامت وزارة النقل بتكثيف الأعمال السطحية لمحطات: المتحف المصري الكبير، والرماية، والأهرامات، إذ بلغت الأعمال السطحية لهذه المحطات 70%.

وفيما يتعلق بتطوير الطريق الدائري، قال وزير النقل إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى، كما استعرض المرحلة الثانية من تطوير الطريق الدائري.

وعرض الوزير الموقف التنفيذي للقطاعات الجاري تنفيذها في نطاق المتحف المصري الكبير، ويشمل ذلك تطوير وتوسعة المسافة من طريق الإسكندرية -الصحراوي إلى تقاطع طريق الواحات (وصلة الواحات)، وتوسعة النفق الحالي وإنشاء نفق جديد (صحاري الأهرام)، ورفع كفاءة كوبري 9 د من وصلة الواحات حتى مطلع محور المريوطية مروراً بأعلى الطريق الصحراوي.

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