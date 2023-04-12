هيلعب بدون غرامة أطول وقت| مفاجأة في قضية كهربا مع الزمالك.. التفاصيل

ما بين مواصلة اللعب أو الإيقاف، تتباين الآراء والتكهنات حول مصير اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي.

قصة غرامة كهربا

كانت المحكمة الرياضية الدولية، أصدرت حكما نهائيا، بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 2 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد لصالح نادي الزمالك، بسبب عدم التزامه بعقده مع القلعة البيضاء في 2019، والانتقال إلى صفوف أفيس البرتغالي دون علم مجلس إدارة النادي.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم 8 فبراير الماضي، نجم الأهلي مهلة لمدة 60 يوما لدفع الغرامة لنادي الزمالك، لتجنب عقوبة الإيقاف مجددا.

موعد دفع غرامة كهربا

ومن المقرر أن تنتهي مهلة الـ 60 يوم التي اقرها الفيفا من أجل دفع الغرامة المقررة على كهربا، خلال ساعات، وعندها لن يستطيع كهربا المشاركة مع الأهلي وفق قرار الفيفا، وتوضيح اتحاد الكرة.

وبذلك، فإن مباراة كهربا مع النادي الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر، كانت الأخيرة لـ اللاعب قبل دفع الغرامة.

حيلة جديدة لكهربا.. اللعب بدون غرامة

وفي هذا السياق كشف أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق عبر تصريحات تلفزيونية في برنامجه “الريمونتادا” عن حيلة جديدة سيلجأ لها كهربا، وتتيح له اللعب لوقت أكثر دون دفع الغرامة.

ميدو قال إن أمام كهربا 21 يوما للطعن في المحكمة الرياضية، مقابل رسوم قدرها 100 ألف فرنك سويسري أو التظلم.

وقال إن كهربا سينتظر حتى يوم 18 أو 19، ويطعن أو يتظلم في المحكمة الرياضية كاس ضد قرار فيفا، وإذا تم قبول الطعن سيكون كهربا أمامه مدة 5 أو 6 شهور يشارك فيها بشكل قانوني.

وعن موقف الأموال التي هي من حق الزمالك، أكد ميدو: “الزمالك كدة كدة هياخد فلوسه .. وكهربا بيكسب وقت وقدامه 6 شهور على الأقل هيلعب خلالهم”.

هل يساعد الأهلي كهربا ؟

المهندس عدلي القيعي، أكد أن الغرامة الموقعة على كهربا كبيرة جدًا وأن اللعب ظروفه لا تسمح بتسديدها دفعة واحدة، وبناء عليه فإن النادي الأهلي سيساند اللاعب.

وعلى الرغم من تأكيد عدلي القيعي خلال مداخلة تلفزيونية، بأن غرامة كهرباء عليه وعلى النادي الذي كان يلعب فيه قبل الأهلي، وأن الأهلي ليس له علاقة بالأمر، لكنه أكد مساندة الأهلي لـ اللاعب من خلال مبادرات قانونية وتضامن من اللاعبين.

ومن جانبه كتب طارق السيد لاعب الزمالك السابق عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: " لاعبو الأهلي بدأوا تجميع المبلغ المتبقي من غرامة كهربا لصالح الزمالك.. والسداد خلال ساعات.