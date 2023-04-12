مرصد الأزهر يستقبل طلاب جامعة بني سويف

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الأربعاء 12 أبريل، عددًا من طلاب جامعة بني سويف، وذلك ضمن بروتوكول التعاون المبرم مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ برنامج "نحو رؤية شبابية لمواجهة التطرف والإرهاب"؛ بهدف توعية طلبة الجامعات وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تبثُّها التنظيمات الإرهابية، عبر إصداراتها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

نحو رؤية شبابية لمواجهة التطرف والإرهاب

وتطرقت المحاضرة الأولى التي ألقاها العميد إيهاب طلعت، المحاضر بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، إلى مخاطر استغلال التنظيمات الإرهابية للتكنولوجيا في استقطاب وتجنيد الشباب واليافعين.

بينما تناول الدكتور حمادة شعبان، مشرف وحدة الرصد باللغة التركية في المرصد، بالشرح والتفنيد خلال المحاضرة الثانية التي جاءت بعنوان: "الشباب والجماعات المتطرفة"، الإستراتيجية التي تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية في نشر أفكارها المتطرفة، واستقطاب المزيد من العناصر لصفوفها، وكذلك سبل كشف زيف أفكار هذه التنظيمات وكيفية تحصين العقول من هذا التضليل المتعمد.

جدير بالذكر أن تلك الزيارة قد سبقها تنظيم عددٍ من الفعاليات ضمن مبادرات مشتركة بين مرصد الأزهر وبعض الجهات المحلية والدولية مثل التعاون مع وزارة الخارجية المصرية ممثلة في وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، ووزارات الدولة كافة.