حسام موافي : ذاكر وأنت صغير ترتاح وأنت كبير

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن عامل الوقت لـ المذكرة مهم جدًا أثناء فترة الإجازة، موضحًا أن الطلبة فى فترة الإجازة ممكن أن تذاكر 4 أيام في الأسبوع، وفى فترة الدراسة المذاكرة 6 أيام، ويوم راحة.

ولفت حسام موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة “صدى البلد”، إلى أن الشخص من الأفضل أن يتعب فى فترة الصغر، بدلا من أن يتعب فى الكبر.

وأشار إلى أن المذاكرة فى الصغير تجعل الشخص يرتاح فى الكبر، فالمذاكرة تجعل الشخص يدخل الجامعة التى يريدها، ويعمل فى مكان مميز.

وتابع :" ذاكر وأنت صغير ترتاح و أنت كبير".