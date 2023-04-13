لن تصدق .. ماذا يحدث للجسم عند الغضب لفترات طويلة ؟

تشمل الآثار الجسدية طويلة المدى للغضب غير المنضبط زيادة القلق وارتفاع ضغط الدم والصداع.

يمكن أن يكون الغضب عاطفة إيجابية ومفيدة ، إذا تم التعبير عنها بشكل مناسب، تشمل الاستراتيجيات طويلة المدى لإدارة الغضب التمارين المنتظمة وتعلم تقنيات الاسترخاء والاستشارة.

أضرار الغضب على الصحة

يمكن أن يتسبب التدفق المستمر للمواد الكيميائية المسببة للضغط والتغيرات الأيضية المصاحبة للغضب المستمر في إحداث ضرر للعديد من أجهزة الجسم المختلفة.

تتضمن بعض المشكلات الصحية قصيرة وطويلة المدى التي تم ربطها بالغضب غير المُدار ما يلي:

صداع

مشاكل في الهضم مثل آلام البطن

أرق

زيادة القلق

اكتئاب

ضغط دم مرتفع

مشاكل الجلد ، مثل الأكزيما

نوبة قلبية

السكتة الدماغية .

المصدر healthline