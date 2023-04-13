موعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2023 بزيادة 25%.. اعرف هتقبض كام

موعد صرف معاش تكافل و كرامة شهر أبريل بالزيادة الجديدة، ينتظره أكثر من 22 مليون مواطن وأسرهم .

وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي للبدء فى صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل 2023 بداية من السبت الموافق 15 أبريل ،ويتاح الصرف يوم السبت من خلال كارت ميزة atm من ماكينات الصراف الآلي ، ويستحق أكثر من 22 مليون مواطن، بعدد أسر يصل إلى 5.2 مليون أسرة، بتكلفة إجمالية 28 مليار جنيه تتحمل منها الموازنة العامة للدولة نحو 25 مليار جنيه، فيما يتحمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي 3 مليارات جنيه، التي ستتضمن الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووجه الحكومة بزيادة قيمة الدعم الممنوح لمستفيدي الدعم النقدي بنحو 25%؜ شهريًا، اعتبارا من أول أبريل 2023.

وتصرف وزارة التضامن الاجتماعي، الدعم النقدي تكافل وكرامة، مع منتصف كل شهر، وسيصرف الدعم النقدي عن شهر أبريل في يوم السبت الموافق 15 من الشهر الجاري، على أن يحصل مستفيدو الدعم النقدي على مستحقاتهم عبر ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي من البنوك، علاوة على تمكنهم من إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات من خلال قيمة الدعم الموجودة في بطاقة ميزة الذكية كما يتاح الصرف من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد .

قيمة القبض بعد الزيادة الجديدة كالآتي :



من يتقاضى 500 جنيه بعد احتساب الزيادة يبلغ قيمة القبض 625 جنيها .



من يحصل على 450 جنيهًا سيتقاضى 562.5 جنيها .

من يحصل على 450 جنيهًا من مستفيدي كرامة من ذوي الإعاقة، سيتقاضى 562.5 جنيه.

من يتقاضى 350 جنيهًا من مستفيدي كرامة من الأيتام، سيتقاضى 437.5 جنيه .

برنامـج تكافل وكرامـة

برنامـج تكافل وكرامـة هـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة الـذي أطلقـتـه وزارة التضامـن الإجتماعـي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الإجتماعــي. للمزيد من المعلومات يرجي التواصل علي الخط الساخن للبرنامج على رقم ١٩٦٨٠ أو على البريد الالكترونى لاستقبال والرد علي الشكاوي: [email protected]



الفئة المستحقة لتكافل وكرامة

الأسرة

الطفل

المرأة

ذوى الإعاقة

المسنين

الشباب



شروط الحصول على تكافل وكرامة

1- أن لا يكون الزوج او الزوجه او المسن العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة

3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة

4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك

5ـ عدم وجود أى من موانع الصرف الآتيه :

ـ ملكية أرض زراعيه ( نصف فدان فأكثر )

ـ إيجار أرض زراعيه ( فدان فأكثر )

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن

ـ ملكية محل تجارى أو أكثر ( مسجله أو غير مسجله )

ـ ملكية رؤوس مواشى للتجاره ( ثلاثه أو أكثر )

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بإشتراك تأمينى )

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بدون إشتراك تأمينى ) بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسره الواحده المكونه من أربعة أفراد

ـ إمتلاك أو الشراكه فى مشروعات خاصه ( مسجله أو غير مسجله مع ذكر قيمة المشروع )

ـ الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطه عن ذاته

ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر

ـ السفر خارج البلاد بغرض العمل ( قبل أو بعد القبول بالبرنامج )

ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة

ـ مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا

ـ إمتلاك معدات ثقيله مثل ( لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء ... )

ـ تلقى دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً

ـ عدم الإستدلال على الأسره فى نطاق الوحده الإجتماعيه ( تجميد لحين التحقق )

ـ مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسره من السجن ( تجميد لحين التحقق )



إجراءات الاشتراك فى برنامج تكافل وكرامة

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة اقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.



معايير القبول بتكافل وكرامة :

1- إستيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الإستمارة الدالة علي الحالة الإجتماعية للأسرة.

2- أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة .

3- عدم التحصل علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية .

معايير الاقصاء من تكافل وكرامة :

١- القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة او تقاضى معاش من تلك الجهات.

٢- حيازة أرض زراعية أكبر من فدان .

٣- امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

٤- امتلاك جرار زراعى او سيارة اجرة او نقل او سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام 2000

٥- امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة .

6. العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها) .

7. العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها) .

8. التواجد/العمل خارج البلاد وقت الإستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 اشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).

9. ملكية عمل خاص/شخصي.

10. وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن الفان جنيه مصري للطفل الواحد .