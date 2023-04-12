تصرف غدًا.. زيادة المعاشات والمرتبات في أبريل 2023 لجميع الشرائح| اعرف التفاصيل

حمل شهر أبريل 2023 العديد من المفاجآت لملايين ملايين الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب المعاشات وكذا المستفيدون من معاش تكافل وكرامة.

موعد صرف زيادة أبريل 2023

أعلنت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، مؤكّدة أَّن المرتبات ستصرف يوم الخميس الموافق 13 أبريل خلال شهر رمضان، ليتم صرفها قبل إجازة عيد الفطر المبارك، إذ يتم صرف المرتبات لنحو 33 وزارة وهيئة وجهة حكومية، ابتداء من يوم الخميس نهاية الأسبوع الجاري، وسيتم احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتى سيتم صرفها أيضا مع مرتبات أبريل.

قيمة زيادة المرتبات لشهر أبريل 2023

- موظفو الدرجة السادسة وما يعادلها يتقاضون 3500 جنيه بعد الزيادة بدلا من 3000 جنيه.

- موظفو الدرجة الثالثة وما يعادلها يتقاضون 5000 جنيه بعد الزيادة.

- الموظفون حاملو الماجستير يتقاضون 6000 جنيه شهريا بعد الزيادة الجديدة.

- الموظفون حاملو الدكتوراه يتقاضون 7000 جنيه شهريا بعد الزيادة الجديدة.



زيادة المعاشات 15% حدا أقصى

زيادة المعاشات.. تنفيذا لتوجيهات الرئيس سيتم زيادة المعاشات لجميع المستفيدين سوف بنسبة 15% بداية من شهر أبريل 2023.

المستفيدون من زيادة المعاشات

حدد قانون المعاشات الجديد المستفيدين من المعاشات والتي تطبق عليهم الزيادة، والتي تتضمن بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا على الأقل وتكون المدة 180 شهرًا فعلية بداية من 2025.

كما يحصل على المعاش في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقًا لـ قانون المعاشات الجديد، للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاجب العمل، كما يحصل على المعاش حال العجز الكامل أو الوفاة أثتاء مزاولة العمل أو النشاط أو خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل نشاط المؤمن عليه، وبشرط تجاوز سن الشيخوخة وعد صرف تعويض الدفعة الواحدة.

زيادة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة

وستشمل الزيادة الجديدة الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة، بنسبة 25% بداية من شهر أبريل، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل الثانوي ليكون من 14 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه في السنة اعتبارا من بدء أبريل 2023.

وسوف تتم زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة الإجتماعية والموظفين في الفئات المالية المقطوعة، والتي تختلف الزيادة تبعا للدرجة التي يكون عليها الفرد.

