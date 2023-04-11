عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

150 ألف ليرة..

سوريا.. مرسوم رئاسي عاجل يخص الموظفين وأصحاب المعاشات

بشار الأسد
بشار الأسد

أصدر  الرئيس السوري  بشار الأسد الـمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2023 الذي يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 150 ألف ليرة سورية معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.

وبحسب المرسوم الرئاسي والذي نشرته صحيفة الوطن السورية؛ فأن المنحة تشمل  كلّ العاملين داخل الأراضي السورية (المدنيين والعسكريين) في الجهات العامة الدائمين والمتعاقدين والمؤقتين والمجندين في الجيـش والقوات المسلحة.

  كما تشمل أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، ويستفيد منها المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى.

شرق أوسط جديد.. كيف قرأت إسرائيل دعوة بشار الأسد إلى القمة العربية بالرياض؟

الحدث : قمة مصرية - سورية بالقاهرة بحضور بشار الأسد الفترة المقبلة

سوريا الرئيس السوري بشار الأسد أصحاب المعاشات الأراضي السورية عسكريين المعاشات التقاعدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التتويج بكأس مصر.. الأهلي يعلن موقفه من أزمة غرامة كهربا للزمالك

بعد "حضن" صبحي والخطيب.. سر عدم استلام عبدالله السعيد ميدالية المركز الثاني

استعدوا.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

هل تصرف الحكومة معاش شهر مايو قبل عيد الفطر؟

أمطار رعدية ونشاط رياح.. استمرار الأجواء الباردة والتحسن التدريجي مساء الخميس

عقب نشر تقرير مفبرك عن مصر| البنتاجون: المعلومات مضللة.. ونحقق بشأن التسريبات والمستفيد منها

رسمياً.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

اقترب وقت معاقبة الجميع.. كهربا يوجه رسالة غامضة بعد التتويج بالكأس

موضوعات متعلقة

إسرائيل تضرب سوريا بعد إطلاق صواريخ من اتجاه مرتفعات الجولان

إطلاق صواريخ من سوريا على تل أبيب.. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يستدعي جنود الاحتياط|تقرير

ترشيحاتنا

خاص.. عضو الحزب الجمهوري الأمريكي يفجر مفاجأة عن الانتخابات القادمة

قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات أمنية مكثفة في باحات المسجد الأقصى ومخيم جنين

الصين تتمسك بحقها التاريخي وواشنطن تساند تايبيه.. ماذا بعد حالة استنفار القوات؟

سوريا.. مرسوم رئاسي عاجل يخص الموظفين وأصحاب المعاشات

أي قذيفة جاءت يا باتشيكو| 10 مشاهد من فوز الأهلي على بيراميدز بالكأس.. و"فتحي" عريس الليلة

روسيا تفاجئ الجميع.. حرب أوكرانيا لم تهزم اقتصادها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يصدق.. سيدة تضع مولودها على الرصيف في سان فرانسيسكو بأمريكا

وضع في سيرك المسوخ.. قصة جوزيف ميريك الملقب بالرجل الفيل

أبرزها السجائر| احذر ثلاث عادات يومية تجعلنا عرضة للإصابة بالسرطان وأمراض أخرى

بعد ضبط طحينة مغشوشة في الأسواق.. كيفية معرفة السليمة بطريقة واحدة

فيديو

جوزها سوابق.. محمد مختار يفتح النار على رانيا يوسف ويهددها بهذا الأمر/فيديو جراف

أجواء أوروبية.. تعرف على تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة/ فيديو جراف

مواد تسبب أمراض فتاكة.. ضبط مصنع طحينة مغشوشة في الجيزة/ فيديو جراف

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ