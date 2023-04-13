نهال طايل: العشر الأواخر من شهر رمضان هي أيام العتق من النار

قالت الإعلامية نهال طايل، إنه أيام تفصلنا عن نهاية شهر رمضان الكريم، معقبة: “خلاص بقا هانت وأصبحنا فى العد التنازلي لنهاية الشهر الكريم، وأيام بسيطة جدا ونودعه”.

وأضافت الإعلامية نهال طايل، خلال برنامجها “احنا لبعض” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن ما عمل خيرا فقد قام به، ومن اختتم القرآن اختتمه، موضحة: ”سبحان الله بييجي ربنا يقولنا لا خدوا بالكوا الكلام اللي بتقولوا دا فيه إخفاق ليكم، نقف ليه لأن العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم هي عشرة العتق من النار".

وتابعت الإعلامية نهال طايل، أنه من المفترض أن لا نيئس أبدا خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، لافتة إلى أنه من المفترض أن لا نكل او نمل أبدا ونطلب من الله سبحانه وتعالي ما نريده حتي ليلة الوقفة.