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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: سأتقدم بمقترح لإلزام خريجى الطب بالاستمرار 10 سنوات دون استقالة

النائب عاطف المغاورى
النائب عاطف المغاورى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان

قال النائب عاطف المغاورى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه وصله ردود فعل رافضة لمقترحه بشأن إلزام خريجى كليات الطب والتربية بالاستمرار عقب التخرج بـ10 سنوات دون إستقالة أو ترك الخدمة.

وأكد المغاورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا لدينا 47 مستشفى تكاملى فى الصعيد لا يتعم العمل فيها ، نظرا لعدم وجود أطباء بها.

وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن مقترحه بشأن إلزام خريجى كليات الطب والتربية بالاستمرار عقب التخرج بـ10 سنوات دون إستقالة أو ترك الخدمة سيتم تقديمه ضمن حزمة قوانين من خلال مشروع قانون المسئولية الطبية والذى من المنتظر مناقشته بمجلس النواب قريبا ، بالإضافة إلى إعادة النظرفى الكادر الوظيفى للطبيب بهدف إصلاح المنظومة الصحية.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 30 من شهر أبريل الجاري.

وقبيل رفع الجلسة، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، كلمة بمناسبة الأعياد، قائلا: تحل على مصر هذه الأيام نفحات ربانية مباركة؛ حيث تتلاقى فيها أصوام وصلوات وأعياد جموع المصريين (مسلمين ومسيحيين).

وقال: بالأمس القريب كنا نحتفل بقدوم شهر رمضان المعظم، واليوم نستعد للاحتفال بعيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك؛ حيث تتعانق الاحتفالات، وتتجلى روح التآلف والمحبة فى أبهى صورها على أرض الديانات والحضارات لترسل مصر للعالم أجمع رسالة محبة وتسامح، تعكس جوهر وأصالة الشعب المصري الذي يقدس قيم الانتماء،  ويمارس الوطنية في أروع صورها.

وتابع:"بهذه المناسبات السعيدة يسرني ويشرفني أن أتقدم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وشعبها نعمة المحبة والإخوة والسلام، وكل عام وحضراتكم بخير"

خريجى كليات الطب والتربية ترك الخدمة استقالة الكادر الوظيفى مشروع قانون المسئولية الطبية

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