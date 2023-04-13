رامز جلال عن غادة إبراهيم: هيفاء وهبى الغلابة

وقعت الفنانة غادة إبراهيم ضحية برنامج “رامز نيفر إند”، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر".

وسخر ، رامز جلال من غادة إبراهيم قائلا:" هيفء وهبى الغلابة، مالها منفخة فطرت بوتكس".

ليلة اسكندرانى

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة إبراهيم كان مشاركتها في مسرحية “ليلة اسكندرانى” مع وزارة الثقافة المصرية مع الفنان أحمد ماهر، بالإضافة الى المسلسل الإذاعى “عروس النيل” على محطة إذاعة الشرق الأوسط والبرنامج العام الذي تم بثه في رمضان 2021.

وكان من المقرر أن تخوض غادة إبراهيم الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل “السجل الأسود”، والذى خرج من الماراثون الرمضاني فى اللحظات الأخيرة.