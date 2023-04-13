فضل يضرب في رجلي.. جمال علام يحكي موقفا له في دورة رمضانية

حل جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري ضيفا على الإعلامية نانسي القاضي في برنامج "فطار النجوم" المذاع على قناة صدى البلد 2.

مواقف جمال علام في شبابه



وقال جمال علام إن من المواقف التي يتذكرها برمضان هو ممارسته لكرة القدم في الدورات الرمضانية التي كانت تقام بين المناطق في هذا الوقت قائلا: "كنا دايما بنلعب الكورة الشراب أو بكرة التنس، وفي مرة من المرات كنت بلعب في الدورة الرمضانية أنا وابن خالتي وانا كنت المهاجم وابن خالتي ورايا بيلعب مدافع ومدافع الفريق الخصم فضل يضرب في رجلي وكان متعمد هذا لحد ما رجلي وقفت ووقعت على الأرض ولما بصيت لقيت ابن خالتي جاي يجري من الدفاع ومباراة كرة القدم تحولت الى معركة".