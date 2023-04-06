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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال علام : النقد ليس مبررا لرحيل كلاتنبرج .. وهذا الفارق بينه وبين بيريرا

صدى البلد

كشف جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، عن سداد مستحقات مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام الأسبق، موضحًا الفارق بينه وبين بيريرا، المسئول الحالي عن اللجنة. 


وقال جمال علام في مقابلة أجراها مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" بيريرا بدأ بالمعسكرات وطلب معسكرات مع المناطق، من أجل الوصول لأكبر عدد من الحكام، ولا يقتصر على الدوري الممتاز، وحدد جدول في خمس مناطق، وتجمعات لحكام المحافظات، من أجل تثقيف الحكام".


وأضاف:" بيريرا بدأ بشكل جيد للغاية، تجربة جديدة، بمجرد رحيل كلاتنبرج ظن البعض أن الموضوع انتهى، لكن لدينا مشروع بنكمله".


أشار جمال علام:" تم تسوية مستحقات كلاتنبرج والبالغة 9 آلاف دولار، حاولنا إثنائه عن قرار الرحيل، وفرنا لكلاتنبرج كل الدعم من أجل إنجاح المنظومة".


واصل:" فيما يخص تعرضه لانتقادات، ليس هناك أحد فوق النقد، والنقد ليس مبررًا لرحيله، كان من الممكن أن يبقى وينظر ما سيفعله مع الاتحاد".


وعن المقارنة بين بيريرا وكلاتنبرج، أوضح جمال علام:" الوضع مختلف عن بيريرا وكلاتنبرج، بيريرا متفرغ في عمله مع اتحاد الكرة، بعكس كلاتنبرج كان هناك ارتباطات أخرى".


وعما إذا كان بيريرا سيعتمد على نفس أسلوب كلاتنبرج في إذاعة تحليل الأخطاء، أجاب علام:" كل واحد له طريقة معينة، إذاعة تحليل الأخطاء؟ ندعمه فيما يستقر عليه من قرار، وإلى الأن يجد الدعم الكامل من قدامى الحكام، وهناك استقرار واضح في الحكام هذه الفترة".


أكد:" تعامل بيريرا مختلف مع الحكام، وهذا أدى إلى حدوث استقرار، زعل في أحد المواقف، إنه قيل عنه أنه ذهب لأحد العزومات وبعدها خرج كلام أنه من أجل تعيين أحد الأشخاص، وهذا لم يحدث جملة وتفصيلًا، لكن الموضوع انتهى سريعًا".

لجنة الحكام رئيس لجنة الحكام هاني حتحوت اتحاد الكرة الدوري الممتاز

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