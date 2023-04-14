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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 : مشكلة قانونية

صدى البلد

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، من نقاط القوة لمواليد القوس أنه حكيم، عملي، جريء، جميل، حيوي نشيط، جميل، متفائل.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 13 أبريل 2023 : فرص عمل

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مهنيًا وصحيًا وعاطفيًا| حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 13 أبريل 2023

توقعات برج القوس وحظك اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

ستشهد العلاقة تغييرات وستكون جاهزة لقبولها، ستلعب أدوارا كبيرة، ستأتي ثروات جديدة في حياتك اليوم، ارتق بالعلاقة إلى المستوى التالي، إذا كنت تريد ذلك، ستساعدك الفرص الجديدة على إثبات قوتك.

توقعات برج القوس في العمل

عبر عن آرائك بحرية في الاجتماعات وسيقبل كبار السن لدينا ويقدرون أفكارك المبتكرة وابتعد عن سياسات المكتب والقيل والقال التي قد تؤثر سلبًا على نموك المستقبلي.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

حان الوقت للتخلي عن أي مخاوف تلتهم عقلك والتركيز على ما يحتاجه جسمك وروحك حقًا اليوم، قد تشعر بالخمول وانخفاض الطاقة، ولكن الاهتمام بصحتك اليوم هو ما يدفعك إلى الأمام.

برج القوس وحظك اليوم في الحب

سيكون هناك شخص جديد في حياتك، قد تحصل على عرض أو يمكنك اقتراحه ولكن تأكد من تطابق المشاعر، في حال كنت على علاقة بالفعل وترغب في المضي قدمًا يمكنك مناقشة خطط الزواج ويمكنك أيضًا تقديم الشخص للعائلة.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

قد لا يواجه المحترفون تحديات مالية ولكن يمكن أن تكون هناك مشكلة قانونية داخل الأسرة وقد يُطلب منك دعم شخص ما ماليًا ، ربما شقيق أو قريب. 

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