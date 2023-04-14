"فى الخير اتجمعنا" .. شخصيات نسائية بارزة في دعم الأعمال الخيرية تنظم افطارا جماهيريا بسوهاج | صور

نظمت مجموعة سيدات موثرات فى الشارع السوهاجي ، برئاسة هاجر الجبالي، إفطارًا “رمضانيًا” داخل مطعم نيو بورسعيد الكوامل بمحافظة سوهاج بجمهورية مصر العربية، لعدد من الشخصيات النسائية البارزة في دعم الأعمال الخيرية بالشارع السوهاجي، تحت شعار «فى الخير اتجمعنا».

وش️هد حفل الإفطار حضورا جماهيريا كبيرا بمشاركة النائبة مى ببوح مازن عضوه مجلس النواب و عضوه لجنه النقل و المواصلات بالمجلس، والمهندسة أمل عبد الحميد عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين، والمستشارة القانونية الدكتورة بوسى الونينى، والدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة أطباء مصر، ونائب مدير مستشفى الجامعة، والحاجة منى صدقى، والدكتورة شيماء الشريف، والدكتورة ندى الحكيم، والدكتورة شاهندا سليم، والدكتور نور قدرى والدكتورة دينا ربيع، وعلا مرتضى، وإيناس قنديل ومقدمة هيا ودعاء تيسير، وجهاد أبو المكارم ، ووكريستين، وسلمى أبو المجد تجهيز عرايس أيتام فرى، وخلال حفل الإفطار قدم، محمود التونى صاحب اتيلية فلورا بتقديم شهرى عروستين كل شهر مجانا.

وبدورها قالت «هاجر الجبالي» أنها بصدد إقامة العديد من اللقاءات لنشر الدعاية بين سيدات المجتمع السوهاجي، ليشاركن في العمل الخيري، مستطردةو:” مش هنطلع من شهر رمضان إلا وأحنا عاملين الخير فى الخير اتجمعنا وحفل افطار لسيدات سوهاج بشكل جديد، ومن أجل ذلك هتواجد معاكم فى ايفينت “فى الخير اتجمعنا” الخاص بسيدات سوهاج.

وأشارت « الجبالي» إلى أن الفكرة كتب لها النجاح والظهور للنور، بدعم كل من شجعها من الداعمين لكل عمل خيرى على أرض سوهاج، كما تم إسناد مهمة جمع التبرعات وتنفيذ العمل الخيري، لـ آلاء عبد العظيم.

وأكدت سيدة المجتمع السوهاجية، أن الهدف من المبادرة هو غرس حب الخير ومساعدة الآخرين خاصة فى شهر الصيام، وتلك المبادرة تقوم على هدف واحد وهو العطاء والخير للجميع، كلها أيام وبنجهز باذن الله لمائدة رحمن أو كراتين لتوزيعها تحت اسم مبادرة ” اتجمعنا ف الخير” لكل اهلنا بسوهاج.

وفي نهاية اللقاء قدمت «هاجر الجبالي» الشكر لكل من ساهم تقديم الدعم والمشاركة بتجهيز العرائس الأيتام والمحتاجين مجاناً، وأبرزهم محمود التوني، مالك اتيلية فلورا، كما تقدمت بجزيل الشكر لشركة الدعاية التي شاركت في الحملة الدعائية مجاناً للمساهمة في نشر الخير، وجميع الشراكات والمراكز الراعية للحفل وهم كلا من :” صيدليات د/ نور عبد الباسط وشركة عمرو جروب للسيراميك والبورسلين، ومركز دكتور جيم».