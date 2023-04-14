إعصار إيلسا يقترب من الساحل الغربي لأستراليا|شاهد

ضرب إعصار استوائي قوي غرب أستراليا، مما أدى إلى عمليات إجلاء كبيرة، وحذرت السلطات من أن الرياح العاتية يمكن أن تقتلع الأشجار وتتسبب بقطع الطاقة الكهربائية، وجاء ذلك حسب تقرير نشرته فضائية يورونيوز.

ويتحرك الإعصار المداري إلسا فوق المحيط الهندي. يتوقع خبراء الأرصاد أن تصل سرعة الرياح إلى 270 كيلومترًا في الساعة، في العاصفة من الفئة الرابعة، مما يجعلها واحدة من أقوى الأعاصير التي تضرب البلاد منذ عقد، من المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة في مكان ما بين مدينتي بروم وبورت هيدلاند الساحليتين.



وتعدّ المنطقة موطنا لمناجم الحديد الخام ومناجم الذهب ومزارع الماشية المترامية الأطراف وعدد من مجتمعات السكان الأصليين.



وقال مكتب الأرصاد الجوية إن الرياح ستكون قوية بما يكفي لقلع الأشجار وقطع خطوط الكهرباء. وأضاف المرصد أن الفيضانات قد تشكل خطرًا أيضًا.



وحذر باحثون أستراليون مرارًا وتكرارًا من أن تغير المناخ يزيد من مخاطر الكوارث الطبيعية مثل حرائق الغابات والفيضانات والأعاصير.

