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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر للفنادق تستهدف مليار جنيه إيرادات خلال العام المالي المقبل

صدى البلد

أعلنت شركة مصر للفنادق، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق احدي شركات وزارة قطاع الأعمال عن اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2023- 2024.

واوضحت شركة مصر للفنادق، إنها تستهدف تحقيق 546.84 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي المقبل، مقابل 653.9 مليون جنيه أرباحاً متوقعة بنهاية العام المالي الجاري.

وتستهدف شركة مصر للفنادق تحقيق إيرادات خلال العام المالي المقبل بقيمة 1.01 مليار جنيه، مقابل 835.91 مليون جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

يشار إلى أن مصر للفنادق، سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 347.2 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 151.13 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل 398.83 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 241.72 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتعتبر شركة مصر للفنادق أول شركة تعمل فى مجال الأنشطة السياحية والفندقية وتقوم الشركة بإنشاء وشراء وبيع الفنادق والمشاتى والمصايف والمنتجعت السياحية والكازينوهات و المطاعم . 

وتمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق 50% من اسهم الشركة فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 21%،اما النسبة المتبقية وقدرها 29% فهى مملوكة للقطاع الخاص
 

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