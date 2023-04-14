35 مليار دولار بـ10 سنوات|زيادة الاستثمارات الإماراتية بمصر وهذا حجم التبادل التجاري

تجمع مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة علاقات وروابط أخوية قوية ومتكاملة، نمت إلى حد غير مسبوق تحت قيادة البلدين الحالية، حيث تتفق وتتوحد رؤيتهما حيال عدد كبير من الملفات العربية والإقليمية والدولية إلى جانب القضايا الثنائية والتعاون المشترك بين القاهرة وأبو ظبي.

كانت مصر من أوائل الدول التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، وسارعت إلى الاعتراف بها فور إعلانها، ودعمتها دوليًا وإقليمًيا باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار وإضافة جديدة لقوة العرب.

وتحرص القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التواصل الدائم وتبادل الزيارات واللقاءات مع القيادة السياسية في دولة الإمارات العربية الشقيقة برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خاصة في هذا التوقيت، والذي يشهد فيه العالم متغيرات كثيرة عربيا وإقليميا ودوليا.

كما شهدت العلاقات بين البلدين تطورًا كبيراً سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية والعسكرية، كما أصبح هناك نموًا ملحوظًا في معدل التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة.

زيادة الاستثمارات الإماراتية لـ35 مليار دولار

قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال بن سيف الجروان، إن الإمارات الأولى عربيًا من حيث الاستثمارات فى مصر وهى في تزايد متواصل، فضلا عن رغبة متواصلة من البلدين لزيادة الاستثمارات الإماراتية لتصل بنهاية الربع الأول من 2023 إلى 28 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام 2020 بمعدل نمو 40%.

حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات أمس الخميس، قال الجروان إن بلاده تستهدف أن تصل الاستثمارات في مصر إلى 35 مليار دولار خلال العقد القادم في قطاعات السياحة والتعليم والخدمات اللوجيستية والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والمتجددة والطيران والصناعات الدوائية والنقل، مشيرا إلى أن السوق المصرية تحتضن نحو 3 آلاف شركة إماراتية تعمل في العديد من القطاعات ولاسيما الاتصالات والبناء والتشييد والمدن الذكية وتجارة التجزئة والنفط والغاز، والموانئ والزراعة، والفنادق، والخدمات، وغيرها.

وأكد الجروان، أن مصر والإمارات ترتبطان بعلاقات تاريخية، وأن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين يشهد تطورا كبيرًا في كافة المجالات، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية تعد انعكاسا قويا لمتانة العلاقات وطموحات قيادة البلدين الشقيقين حيث تعكس المؤشرات الاقتصادية ذلك بوضوح.

ارتفاع قيمة التبادل التجاري

حسب بيانات أوضحها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات خلال الـ11 شهرا الأولى من عام2022 ، بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2021، لتسجل 4.6 مليار دولار مرتفعة من 4.3 مليار دولار، كما أن الصادرات المصرية إلى الإمارات ارتفعت إلى 1.8 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 2.8 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار خلال فترتي المقارنة 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.9%.

كما صدرت مصر إلى الإمارات خلال أول 11 شهر الأولى من عام 2022 ، جاءت مجموعة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي في المرتبة الأولى بقيمة 799.6 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 219.6 مليون دولار، ثم ملابس بقيمة 164.3 مليون دولار، ثم خضر ونباتات بقيمة 58.7 مليون دولار، ثم أثاث ومنشآت جاهزة الصنع بقيمة 31.7 مليون دولار.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال أول 11 شهرا الأولى من عام 2022، هي الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 803.3 مليون دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 533.8 مليون دولار، ثم اللؤلؤ والأحجار الكريمة بقيمة 233.1 مليون دولار، ثم نحاس ومصنوعاته بقيمة 225.1 مليون دولار، ثم أسماك بقيمة 142.9 مليون دولار.

وبشأن الاستثمارات الإماراتية في مصر، فقد قفزت إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 من 1.4 مليار دولار خلال عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 -2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4 %.

50 عاماً من العلاقات القوية

في هذا الصدد قال إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن العلاقات بين مصر والإمارات وثيقة وتعود إلى 50 عاماً، حيث إن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت بدولة الإمارات العربية المتحدة عقب إنشائها وتبادلت معها التمثيل الدبلوماسي، و من الممكن ملاحظة قوة واستمرار العلاقات بين البلدين على جوانب مختلفة ومتعددة سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

وأضاف بدر الدين خلال تصريحات لـ"صد البلد"، أن مصر لديها جالية كبيرة في الإمارات تمثل حوالي ربع مليون مواطن مصري مقيمين ويعملون في مختلف المهن: الفنية والتخصصية، ومنهم أساتذة جامعات وأطباء، مما كان له إسهاما كبيرا في نهضة الإمارات وفي عملية التنمية داخلها.

وتابع أستاذ العلوم السياسية: العلاقات بين البلدين تغطي عددا من الجوانب السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والأمنية، فضلا عن الاستثمارات، لافتا أن الاستثمارات الإمارتية كبيرة بمصر، وهناك تقارب كبير في المواقف بين البلدين سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، كما أن هناك درجة كبيرة من التقارب على مستوى القيادة في الدولتين حيث اللقاءات التي تعقد بينهما تتم على فترات متقاربة.

ولفت أستاذ العلوم السياسة، أن قضية أمن الخليج قضية تهتم بها مصر في إطار اهتمامها بالأمن القومي للمنطقة العربية والقضايا الموجودة في المنطقة؛ لأن مصر تهتم اهتماما بالغا بالحفاظ على أمن الخليج من أي تهديدات خارجية، مختتما أن المواقف متقاربة بين الدولتين في قضية الإرهاب، والعلاقات بين البلدين مرشحة للاستمرار بقوة بما يعود بالمنفعة على الدولتين وعلى شعبي البلدين.

يذكر أنه كان هناك لقاء جمع الرئيس السيسي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية، يوم الأربعاء وعقدت مباحثات القمة بينهم، وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون الثنائى بين الدولتين الشقيقتين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية، بجانب مناقشة آخر المستجدات بالنسبة للأزمات التي تمر بها عدد من دول المنطقة.

وقد أعرب رئيس دولة الإمارات عن تقدير بلاده لمصر وشعبها وقيادتها، وحرص الإمارات الدائم على تعزيز علاقات التعاون الأخوية المتميزة بين البلدين.

وبحث الرئيسان سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، فى ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.