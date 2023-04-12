شريك استراتيجي .. جمال بيومي يكشف تفاصيل زيارة رئيس الإمارات إلى مصر

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القاهرة اليوم تأتي ضمن الاتصالات العربية المباشرة المكثفة الفترة الأخيرة والتي نجحت بشكل فعلي وإيجابي في خلق موقف عربي موحد إزاء القضايا العربية والتي في طريقها لانفراجة ملموسة.

وأوضح "بيومي"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الجهود العربية الأخيرة التي بذلت على قدم وساق لا سيما بعد بلورة موقف عربي موحد تمخض عن قمة جدة بحضور زعماء وقادة الوطن العربي نتج عنه حاليا استئناف العلاقات السعودية الإيرانية، لافتاً إلى أن مصر ليست بمنأى عن عودة العلاقات مع إيران، مشيرا في الوقت ذاته للدور الإماراتي الكبير في المنطقة.

وأشار إلى أن الإمارات شريك استراتيجي مهم بالنسبة لمصر، فعلى صعيد العلاقات الثنائية فهي تشكل ركيزة مهمة في علاقات البلدين فضلا عن العلاقات الاقتصادية القوية والتي تسهم بدورها في سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها المنطقة العربية في ظل التحديات الراهنة.

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة، في زيارة رسمية إلى مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق له، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي.

ورحب الرئيس، خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، كما تبادلا التهاني بمناسبة شهر رمضان.

وتوجه موكب الشيخ محمد بن زايد، إلى قصر الاتحادية، ولدى وصوله جرت مراسم استقبال رسمية، حيث اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس دولة الإمارات، يرافقه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى المنصة الرئيسية.

وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ومصر، بعدها استعرض الشيخ محمد بن زايد ثلة من حرس الشرف، التي اصطفت لتحيته، كما صافح كبار مستقبليه.