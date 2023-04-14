فريدة عثمان تتوج ببرونزية بطولة ستوكهولم المفتوحة للسباحة

توجت فريدة عثمان لاعبة المنتخب المصري للسباحة ببرونزية بطولة ستوكهولم المفتوحة للسباحة والمقامة خلال الفترة من 13 حتى 16 إبريل الجاري.

وحصدت "عثمان" برونزية منافسات سباق 50 متر فراشة بعد تحقيقها زمن قدره 25.98 ثانية خلفًا لكلًا من السويديتين سارة سويستروم وسارة جويفينك.

وضمنت لاعبة الفراعنة الصعود لنهائيات بطولة العالم للألعاب المائية المقرر إقامتها بمدينة فوكوكا اليابانية صيف هذا العام في نفس العام كثالث أفضل توقيت هذا الموسم.

وستشارك فريدة عثمان في سباقي 50 متر حرة و100 متر فراشة أيضًا بنفس البطولة الدولية.

فريدة عثمان توجت من قبل ببرونزيتي بطولة العالم عامي 2017 بالمجر و2019 بكوريا الجنوبية، فيما حققت المركز الرابع ببطولة العالم الأخيرة التي أقيمت بالمجر صيف العام الماضي.