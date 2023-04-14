عفاف شعيب عن عدم إنجابها: عقاب من ربنا لأني أجهضت

واجهت الإعلامية بسمة وهبة عفاف شعيب، بمحاولات إجهاضها 3 مرات، حيث قالت الفنانة إنها بالفعل أجهضت المرة الأولى بإرادتها، لكن المرتين الأخيرتين فقدت الحمل رغما عن إرادتها.

وردًا على سؤال بسمة وهبة، لها في برنامج "العرافة" المذاع على قناة "النهار"، "هل ربنا بيعاقبك بعدم إنجابك لأنك أجهضتِي؟، قالت عفاف شعيب: "ربنا عايزني أبقى لوحدي، أبقى له هو، عدم إنجابي ممكن يكون عقاب من ربنا".

ويعد برنامج "العرافة" امتدادًا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.