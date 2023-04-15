وفقا للقانون ..9 اختصاصات للوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي

نص قانون تنظيم العمل الأهلي، علي أن تنشأ بالوزارة المختصة وحدة ذات طابع خاص تسمي "الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي" تتبع الوزير المختص تحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات ويصدر الوزير المختص قرار بنقل بعض العاملين بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات إلى الوحدة بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات التي يحددها الوزير المختص ويحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية بصفة شخصية.

مهام الوحدة المركزية

ووفقا للقانون تختص الوحدة فضلاً عن الاختصاصات الواردة في المادة "٧٦" من هذا القانون بالاختصاصات الآتية:

- المساهمة في وضع استراتيجية مصر للعمل التطوعي وسياسات تنظيمه وخططه والإشراف على تنفيذها.

- تيسير الربط بين جهات التطوع المختلفة والمتطوعين بكافة الأساليب الممكنة.

- إتاحة المعلومات عن فرص التطوع لأفراد المجتمع.

- تشجيع مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات الحكومية على توفير فرص التطوع.

- الإشراف على إعداد البرامج التدريبية للمتطوعين واعتماد الأدلة اللازمة لتنفيذ هذه البرامج.

- إعداد الإحصاءات والأبحاث اللازمة عن الأعمال التطوعية وإنشاء قاعدة بيانات بالمتطوعين وجهات التطوع والأعمال التطوعية المنفذة بجمهورية مصر العربية.

- صياغة نموذج اتفاق العمل التطوعي بين المتطوعين وجهات التطوع وإجراء التعديلات اللازمة عليه وفقا لمقتضيات الصالح العام.

- العمل على توفير الحوافز اللازمة لتشجيع أفراد المجتمع على الانضمام للعمل التطوعي.

- بحث شكاوى المتطوعين والمستفيدين من خدمات التطوع واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.