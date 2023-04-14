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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس مدينة دسوق أول مجموعته بالدورة الرمضانية للمحليات بكفر الشيخ.. صور

فريق دسوق
فريق دسوق

تصدر فريق مجلس مدينة دسوق مجموعته بعد الفوز على مجلس مدينة مطوبس بالدورة الرمضانية للمحليات بمحافطة كفر الشيخ، والتي تقام تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام.

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ويضم فريق دسوق كلاً من: وليد فاروق، ميمي شوش، على حجازى، حسام عثمان، أشرف عمار، عمرو عوانة، محمد أباظة، إسلام الحسيني، السيد فاروق، حارس مرمى أحمد النجار.


وفى حالة صعود فريق مجلس مركز ومدينة دسوق أول  المجموعة الثانية سينتظر أول المجموعة الأولى للعب المباراة النهائية بمحافظة كفر الشيخ.

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