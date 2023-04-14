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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 28 ألفاً و200 شنطة رمضانية على الأسر المستحقة في كفر الشيخ

شنط رمضان
شنط رمضان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول  2500 شنطة رمضانية جديدة، من بين 65 ألف شنطة، مخصصة للمحافظة، من وزارة الأوقاف توزعها مديرية التضامن على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.

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وشهد  اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد لمحافظة كفر الشيخ، الشيخ عبد القادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وشريف هيكل، مدير إدارة شئون الديوان بالمحافظة، ومحمد عبد الحميد، مدير عام الضمان والإغاثة، وصول 2500 شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، لتوزيعها مديرية التضامن على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 28 ألفاً و200 شنطة رمضانية على الأسر المستحقة، من بين 65 ألف شنطة مخصصة لكفر الشيخ، يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية و لإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية وتوزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم.

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كفر الشيخ حياة كريمة محافظ كفر الشيخ وزارة الأوقاف مبادرة حياة كريمة محافظة كفر الشيخ محمد مختار

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