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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عادل : جوزيه فاجئني برد فعله على آدائي في الملعب

جوزيه
جوزيه

قال أحمد عادل نجم النادي الأهلي السابق، أنه في إحدى مبارياته مع جوزيه مدرب الأهلي الأسبق، قدم مستوي هائل للغاية هجوميا ودفاعيا وتفاجئ من رد فعله في اليوم التالي.


وتابع أحمد عادل خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أحمد أسامه خلال برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM:" جوزيه خرج في المؤتمر الصحفي أشاد بمستواي للغاية ومنحني دافع قوي".

وتابع عادل :" وفي اليوم التالي للمباراة تحدث معي وقال إنه حقق رغباتي وأنه أشاد بي في الإعلام ولكن ما قدمته ليس ما طلبه البرتغالي ".

وأختتم :" قال لي أنا احميك في الإعلام لكن هنا اعطيك التعليمات، طلبت منك 70% دفاع و 30% هجوم فقط".

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