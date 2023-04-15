عبادي الجوهر وأميمة طالب بحفل واحد في الرياض .. ثالث أيام العيد

يستعد الفنان عبادي الجوهر، لإحياء حفل غنائي ساهر مع الفنانة أميمة طالب، على مسرح محمد عبده أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ضمن سلسلة حفلات جلسات عيد الفطر بالمملكة العربية السعودية.

حفل عبادي الجوهر وأميمة طالب

أحدث أغاني عبادي الجوهر

حصد الفنان عبادي الجوهر، مليون و200 ألف مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم خوف وسكات، بعد طرحها في منتصف شهر يناير الجاري، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية خوف وسكات، لـ عبادي الجوهر، تعزف ألحانها على أوتار العود، من جلسات أخطبوط العود عبادي الجوهر.

وتخطت مشاهدات ميني ألبوم الفنان عبادي الجوهر، الجديد، حاجز 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهو مكون من أغنيتين فقط.

وحققت أغنية دق قلبي للفنان عبادي الجوهر مليونا و52 ألف مشاهدة، بعد طرحها في منتصف شهر يوليو الجاري، على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب.

بينما حققت أغنية اختفي للفنان عبادي الجوهر مليونا و72 ألف مشاهدة، بعد طرحها في منتصف شهر يوليو الجاري، على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغاني أميمة طالب

في شهر فبراير 2023، طرحت المطربة أميمة طالب أحدث أغانيها بعنوان “ لا لا يالخيزرانة” من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمريئات، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعددا من المنصات الرقمية.

الأغنية كلمات وألحان فلكلور ومن توزيع بشار سلطان وإيقاع أحمد العنوه وصولو عود :جراح ميكس وماستر جاسم محمد والأغنية تم تنفيذها تحت إشراف الملحن سهم.

حقق كليب أغنية مرجيحة للفنانة أميمة طالب، مليون ونصف المليون مشاهدة، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في أخر أغسطس الماضي.

كما طرحت المطربة أميمة طالب، ثالث كليباتها باللهجة المصرية مع المخرجة بتول عرفة، بعنوان "أنا شايفاك"، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع عمر الصباغ، ماستر أمير محروس، ويشارك بالأداء التمثيلي في الكليب الفنان أحمد مجدى.

وحققت الفنانة أميمة طالب ، مليونا و150 ألف مشاهدة بأحدث أغانيها التي تحمل اسم ليه راجع، بعد أن تم طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يوم 21 أكتوبر الماضي.