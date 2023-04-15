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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديو.. أمريكا تنشر تفاصيل الوصول لمسرب وثائق البنتاجون المخابراتية

تيكسيرا
تيكسيرا

بعد تحقيق كبير، نشرت الحكومة الأمريكية 8 صفحات توضح كيفية الوصول إلى مسرب الوثائق السرية المخابراتية التي كانت ضربة لأمريكا.

كان المسئول عن التسريبات، عضو الحرس الوطني، جاك تيكسيرا.

ذكرت شبكة سكاي نيوز،  أن مباحث  "أف بي آي" تتبعت واستجوبت شخصا في مجموعة مغلقة على منصة "ديسكورد" كان فيها تيكسيرا ومنها تسربت الوثائق.
أجري الاستجواب قبل عدة أيام، وجرى تعريف الشخص فقط بـ"المستخدم رقم واحد".
قال هذا الشخص إن المجموعة كانت مخصصة لمناقشة الشؤون السياسية والحروب الحالية والتاريخية.
أضاف أن تيكسيرا البالغ من العمر 21 عاما والطيار في الحرس الوطني بدأ في نشر وثائق سرية في المجموعة في ديسمبر 2022.

تظهر هذه النقطة أن الوثائق في البداية لم تنشر على مجموعة الدردشة الخاصة.
وعوضا عن ذلك، فقد جرى نشر مقتطفات من هذه الوثائق أولا، وبحلول يناير من هذا العام، بدأت تظهر صور فعلية للوثائق السرية.

قال هذا الشخص إنه أجرى مكالمات عدة، صوتية وأخرى بالفيديو وثالثة بالنص مع تيكسيرا.
خلص مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن تحديد هوية الشخص البصرية صار أمرا ممكنا.
تظهر هذه الوثيقة أن مسرب الوثائق بدأ يشعر بالقلق من احتمال اكتشاف أمره، بعد نسخ محتوى الوثائق السرية، مما دفعه إلى أخذها إلى منزله لتصويرها هناك.
 


حصل جاك تيكسيرا على تصريح أمني يمنحه حق الوصول إلى وثائق غاية في السرية منذ عام 2021.
ويعد جاك دوجلاس تيكسيرا، عضو في الحرس الوطني التابع للقوات الجوية، ويبلغ من العمر 21 عاما.
انضم  إلى الحرس الوطني الجوي في عام 2019 وعمل متخصصا في تكنولوجيا المعلومات، وهو ما أتاح له الوصول إلى الوثائق المخابراتية، وسربها.

 

أمريكا البنتاجون تسريب تكنولوجيا المخابرات تكنولوجيا المعلومات الحكومة الأمريكية

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