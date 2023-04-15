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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجديد حبس شاب لشروعه في قتل ربة منزل وعامل بسوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس شاب في نهاية العقد الثاني من العُمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر تعديه على بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته على ربة منزل خمسينية وعلى عامل عشريني، وإصابتهما بطلقتين ناريتين، بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما أصيبت ربة منزل في بداية العقد السادس من العُمر، وأصيب عامل عشريني، بطلقتين ناريتين، على يدي عامل بناحية الجزيرة المُستجدة دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج؛ إثر نشوب مشاجرة بين 5 أشخاص بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم.

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وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة بين 5 أشخاص، ووقوع مصابين دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين وجود مشاجرة ومصابين بناحية الجزيرة المُستجدة، وتبين أن طرفيها كل من:"طرف أول عمرو ر م ا- 24 سنة- عامل بأجر- مصاب بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمنى، وفاطمة ح ع ا- 53 سنة- ربة منزل- مصابة بطلق ناري أعلى الركبة اليسرى، عبد الحق ا ع ا- 39 سنة- تاجر مواشي".

وطرف ثاني:" أبو الحسن م- 19 سنة- عامل بأجر، أحمد خ د ا- 17 سنة- عامل بأجر"، والطرفان يقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية آلية.

وبسؤال الطرف الأول أتهم الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزة الأول من الطرف الثاني؛ ما نتج عنه الإصابات المشار إليها؛ بسبب خلافات الجيرة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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