خريطة احتفالات الكنائس المصرية بعيد القيامة المجيد .. البابا تواضروس في كاتدرائية العباسية.. والأنبا إبراهيم اسحق بمدينة نصر والإنجيلية بكنيسة مصر الجديدة

تحتفل جميع الكنائس المصرية اليوم السبت بصلوات عيد القيامة المجيدة، وتقام القداسات والصلوات بحضور رؤساء الكنائس في مختلف المحافظات المصرية وبلاد المهجر، بحضور رفيع من قيادات الدولة والوزراء والمحافظين والدبلوماسين وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والمحافظين والدبلوماسيين والشخصيات العامة والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء اليوم السبت، بحضور كبار رجال الدولة والمحافظين والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة، حيث تنقل الصلوات عبر قنوات التليفزيون المصري والقنوات الفضائية القبطية والصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه سيتم فتح الأبواب الساعة السابعة مساءً، حيث تم تخصيص بوابة رقم ١ لدخول السادة المسؤولين والشخصيات العامة، وبوابة رقم ٣ (المطلة على شارع وحدة الدمرداش) مخصصة لدخول حاملي الدعوات من الشعب، على أن يلتزم كل مصلٍّ بإحضار منديل التناول (اللفافة) الخاص به، وذلك في قداس العيد، وغطاء الرأس (للسيدات) وذلك للاستخدام الشخصي، وللاعتبارات الصحية نرجو عدم التشارك في استخدام هذه الأدوات بين المصلين.

وأعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني لتهنئة عيد القيامة ستكون مقتصرة على مساء يوم السبت المقبل في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، مراعاة لشهر رمضان الكريم.

وقال القمص موسى إبراهيم - في تصريح له اليوم - نسعد ونعتز بمشاركتكم للتهنئة بعيد القيامة المجيد، ومراعاةً لصوم شهر رمضان الكريم، يقتصر تلقي تهاني العيد على استقبال المهنئين خلال القداس مساء يوم السبت المقبل في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ورسائل sms، وبرقيات التهنئة، والاتصالات التليفونية.

وتابع قائلا، شاكرين محبتكم ومشاعركم الصادقة، وكل عام وحضراتكم بخير وبلادنا وجميع المسؤولين فيها بكل صحة وسلام.

كما تحتفل الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بعيد القيامة المجيد في الثامنة من مساء اليوم السبت 15 أبريل، حيث يترأس الصلاة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

كذلك يترأس الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك مساء اليوم السبت صلوات قداس عيد القيامة المجيد من كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، بحضور قيادات الكنيسة الكاثوليكية والأباء الكهنة والرهبان وشعب الكنيسة.

فيما تحتفل الطائفة الإنجيلية في مصر برئاسة الدكتور القس إندريه زكي بعيد القيامة المجيد في الواحدة والنصف من ظهر اليوم السبت الخامس عشر من أبريل، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

يشارك في الصلاة الدكتور القس يوسف سمير راعى الكنيسة، وقيادات الطائفة الإنجيلية وفريق الحياة الأفضل، والمايسترو ناير ناجي والسوبرانو دينا إسكندر ومدرب الصوت شريف الضبع.

يحضر الصلاة عدد من كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والدبلوماسين ورجال الدين المسيحي والإسلامي، والإعلاميين والشخصيات العامة، كما يتم نقل الصلاة عبر القنوات الفضائية المصرية.