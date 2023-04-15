عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

خريطة احتفالات الكنائس المصرية بعيد القيامة المجيد .. البابا تواضروس في كاتدرائية العباسية.. والأنبا إبراهيم اسحق بمدينة نصر والإنجيلية بكنيسة مصر الجديدة

الكنائس المصرية تحتفل
الكنائس المصرية تحتفل بعيد القيامة المجيد

تحتفل جميع الكنائس المصرية اليوم السبت بصلوات عيد القيامة المجيدة، وتقام القداسات والصلوات بحضور رؤساء الكنائس في مختلف المحافظات المصرية وبلاد المهجر، بحضور رفيع من قيادات الدولة والوزراء والمحافظين والدبلوماسين وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والمحافظين والدبلوماسيين والشخصيات العامة والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة. 

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء اليوم السبت، بحضور كبار رجال الدولة والمحافظين والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة، حيث تنقل الصلوات عبر قنوات التليفزيون المصري والقنوات الفضائية القبطية والصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه سيتم فتح الأبواب الساعة السابعة مساءً، حيث تم تخصيص بوابة رقم ١  لدخول السادة المسؤولين والشخصيات العامة، وبوابة رقم ٣ (المطلة على شارع وحدة الدمرداش) مخصصة لدخول حاملي الدعوات من الشعب، على أن يلتزم كل مصلٍّ بإحضار منديل التناول (اللفافة) الخاص به، وذلك في قداس العيد، وغطاء الرأس (للسيدات) وذلك للاستخدام الشخصي، وللاعتبارات الصحية نرجو عدم التشارك في استخدام هذه الأدوات بين المصلين.

وأعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني لتهنئة عيد القيامة ستكون مقتصرة على مساء يوم السبت المقبل في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، مراعاة لشهر رمضان الكريم.

وقال القمص موسى إبراهيم - في تصريح له اليوم - نسعد ونعتز بمشاركتكم للتهنئة بعيد القيامة المجيد، ومراعاةً لصوم شهر رمضان الكريم، يقتصر تلقي تهاني العيد على استقبال المهنئين خلال القداس مساء يوم السبت المقبل في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ورسائل sms، وبرقيات التهنئة، والاتصالات التليفونية.

وتابع قائلا، شاكرين محبتكم ومشاعركم الصادقة، وكل عام وحضراتكم بخير وبلادنا وجميع المسؤولين فيها بكل صحة وسلام.

كما تحتفل الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بعيد القيامة المجيد في الثامنة من مساء اليوم السبت  15 أبريل، حيث يترأس الصلاة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

كذلك يترأس الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك مساء اليوم السبت صلوات قداس عيد القيامة المجيد من كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، بحضور قيادات الكنيسة الكاثوليكية والأباء الكهنة والرهبان وشعب الكنيسة.

فيما تحتفل الطائفة الإنجيلية في مصر برئاسة الدكتور القس إندريه زكي بعيد القيامة المجيد في الواحدة والنصف من ظهر اليوم السبت  الخامس عشر من أبريل،  بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

يشارك في الصلاة الدكتور القس يوسف سمير راعى الكنيسة، وقيادات الطائفة الإنجيلية وفريق الحياة الأفضل، والمايسترو ناير ناجي والسوبرانو دينا إسكندر ومدرب الصوت شريف الضبع. 

يحضر الصلاة عدد من كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والدبلوماسين ورجال الدين المسيحي والإسلامي، والإعلاميين والشخصيات العامة، كما يتم نقل الصلاة عبر القنوات الفضائية المصرية.

عيد القيامة الكنائس المصرية المحافظات المصرية صلوات عيد القيامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت| البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن أول أيام العيد

تعرف على وجهة ديانج بعد رحيله عن الأهلي .. وبدلائه للموسم المقبل

240 جنيهًا.. تراجع بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار21 الآن قبل العيد

19 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت قبل العيد

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أسرة المعزول محمد مرسى تنفى محاولة انتحار نجله داخل مركز اصلاح وتأهيل بدر

نشاط رياح وارتفاع بالحرارة.. الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: توخوا الحذر

عقوبات تنتظر جماهير الأهلي بسبب شيكابالا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الرئيس البرازيلي يصل إلى الإمارات بعد مغادرة الصين .. تفاصيل

الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لهذة الفئة

لمن حصل عليها بالتجنس أو الزواج.. 3 حالات تسمح بسحب الجنسية المصرية

هيئة السلع: ممارسة محدودة لتوريد 1500 طن زيت خام لصالح بطاقات التموين

سبت النور.. قوات الاحتلال تعرقل وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس

جولد بيليون يكشف أسباب هبوط الذهب من أعلى قمة خلال 13 شهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الفسيخ في المنزل بعد الشراء| بمذاق لا يقاوم

قبل الشهرة.. صور زفاف جوري بكر تثير الجدل على السوشيال ميديا

كارثة صحية.. سوء صحة الفم والأسنان يؤدي لمرض خطير

الجمعة ولا السبت| البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن أول أيام العيد

فيديو

اختفاء الأمطار وارتفاع الحرارة .. التقلبات الجوية تسيطر على الطقس

يخلق من الشبه .. جوري بكر تكشف حقيقة صلة قرابتها بماري منيب| فيديوجراف

على الفطار.. تفاصيل مأساة عائلة عشري في كرداسة بسبب أنبوبة بوتاجاز/ فيديو جراف

عن مصطفي كامل وشيرين وانتقاد منير.. أبرز تصريحات محمد محي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ