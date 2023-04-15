تفاصيل جلسة خوان كارلوس أوسوريو مع لاعبى الزمالك قبل مباراة المقاولون العرب

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات فنية مكثفة للاعبي الفريق قبل خوض التقسيمة الفنية على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في مسابقة الدوري.

وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين في منتصف الملعب لشرح الأفكار التدريبية والخططية، والأدوار المطلوبة من كل لاعب.

وقام خوان كارلوس أوسوريو بايقاف التقسيمة أكثر من مرة لتصحيح بعض القرارات الفنية للاعبين لتنفيذها بالشكل المطلوب.

تدريبات بدنية لرباعي الزمالك

وأدى يوسف أسامة نبيه وعبدالله محمد ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة لرفع معدلات اللياقة البدنية.

وخاض الرباعي تدريبات بدنية تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال، على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في مسابقة الدوري.

عمر جابر ينتظم فى التدريبات

انتظم عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري.

وشارك عمر جابر في التدريبات بصورة طبيعية بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية.

وخاض عمر جابر التدريبات البدنية وجزء من التدريبات الفنية في مران اليوم ليصبح جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة للزمالك بشكل طبيعي.

راحة لأحمد فتوح

وحصل أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في مسابقة الدوري .

وأدى فتوح تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر القلعة البيضاء، وحصل على راحة من التدريبات الجماعية بناء على قرار الجهاز الفني.

ويعاني الظهير الأيسر من إصابة بكدمة خفيفة في الظهر، تعرض لها خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

برنامج بدنى للونش

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو برنامجا بدنيا خاصا لمحمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض لتنفيذه في الفترة الحالية.

وأدى "الونش" تدريبات بدنية مختلفة قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية استعدادا للمباريات المقبلة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

كان الزمالك قد استعاد مسيرة الانتصارات بالفوز على البنك الأهلى بهدف محمود حمدى الونش وعلى حرس الحدود بثلاثية نظيفة سجلها ناصر منسى وحسام عبدالمجيد وأحمد بلحاج