عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جلسة خوان كارلوس أوسوريو مع لاعبى الزمالك قبل مباراة المقاولون العرب

خوان كارلوس أوسوريو
خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات فنية مكثفة للاعبي الفريق قبل خوض التقسيمة الفنية على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في مسابقة الدوري.

وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين في منتصف الملعب لشرح الأفكار التدريبية والخططية، والأدوار المطلوبة من كل لاعب.

وقام خوان كارلوس أوسوريو  بايقاف التقسيمة أكثر من مرة لتصحيح بعض القرارات الفنية للاعبين لتنفيذها بالشكل المطلوب.

تدريبات بدنية لرباعي الزمالك

وأدى يوسف أسامة نبيه وعبدالله محمد ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة لرفع معدلات اللياقة البدنية.

وخاض الرباعي تدريبات بدنية تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال، على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في مسابقة الدوري.

عمر جابر ينتظم فى التدريبات 

انتظم عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري.

وشارك عمر جابر  في التدريبات بصورة طبيعية بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية.

وخاض عمر جابر التدريبات البدنية وجزء من التدريبات الفنية في مران اليوم ليصبح جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة للزمالك بشكل طبيعي.

راحة لأحمد فتوح 

وحصل أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في مسابقة الدوري .

وأدى فتوح تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر القلعة البيضاء، وحصل على راحة من التدريبات الجماعية بناء على قرار الجهاز الفني.

ويعاني الظهير الأيسر من إصابة بكدمة خفيفة في الظهر، تعرض لها خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

برنامج بدنى للونش 

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو برنامجا بدنيا خاصا لمحمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض لتنفيذه في الفترة الحالية.

وأدى "الونش" تدريبات بدنية مختلفة قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية استعدادا للمباريات المقبلة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

كان الزمالك قد استعاد مسيرة الانتصارات بالفوز على البنك الأهلى بهدف محمود حمدى الونش وعلى حرس الحدود بثلاثية نظيفة سجلها ناصر منسى وحسام عبدالمجيد وأحمد بلحاج

الكولومبي خوان كارلوس مدرب الزمالك نادي الزمالك الدوري المصري المقاولون العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت| البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن أول أيام العيد

تعرف على وجهة ديانج بعد رحيله عن الأهلي .. وبدلائه للموسم المقبل

الجيش السوداني : نحارب قوات متمردة تريد السيطرة على المواقع الاستراتيجية

دعاء فك السحر فورا.. 31 كلمة كشفها الشيخ الشعراوي لعلاج كل داء والعين والحسد

الزمالك يتقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي .. اعرف السبب

240 جنيهًا.. تراجع بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار21 الآن قبل العيد

مصر للطيران: وقف الرحلات الجوية إلى مطار الخرطوم لمدة 72 ساعة.. تفاصيل

حمدي فتحي يعلق على إصابة نجم فاركو عقب مباراة الأهلي.. شاهد

ترشيحاتنا

أعلى شهادات الإدخار في البنوك المصرية .. عائدات شهرية وسنوية

أصبح فيروس موسمي.. أعراض صادمة منتشرة لـ كورونا

ليست كورونا| تحذيرات من انتشار جائحة فتاكة فى العالم العام المقبل .. تفاصيل مرعبة

وولفرهامبتون يفوز على برينتفورد بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

برايتون يهزم تشيلسي ويزيد معاناته في الدوري الإنجليزي

بعد تطورات الأوضاع .. وزير الخارجية البريطاني يوجه رسالة للسودانيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحق نفسك بسرعة .. اكتشف أعراض مرض الزهايمر

فى هذه الحالة لا تصاب بالتسمم.. كيفية تقليل أضرار الرنجة والفسيخ؟

طريقة عمل بسبوسة ريد فيلفيت بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة|مشروب غير متوقع لمكافحة أضرار كعك العيد..سوء صحة الفم والأسنان يؤدي لمرض خطير

فيديو

اكتشفت أن الموت ملوش سن.. فنانة تعلن ارتدائها الحجاب بعد اعتزالها الفن

سرقت آلاف القطع النقدية.. للمرة الثالثة إمرأة عجوز أمريكية تقتحم بنكا

28 مصابا.. التفاصيل الكاملة لحادث أتوبيس العين السخنة

بيتقدملي عرسان وربنا عايزني لوحدي..عفاف شعيب تكشف سر رفضها للزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ