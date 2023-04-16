سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 16-4-2023

شهد سعر الذهب استقرارا في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-4-2023، وبالتوازي مع قدوم عيد الفطر المبارك، ليثبت سعر المعدن الأصفر في محلات الصاغة علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة .

عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2260 جنيها للبيع و 2270 جنيها للشراء.

تراجع طفيف

وهوي سعر المعدن الأصفر مع نهاية تعاملات أمس السبت بمقدار 5 جنيهات في المتوسط وبمعدلات طفيفة بما كان سعر الذهب في مصر.

عيار 18



ووصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 1937 جنيها للبيع و 1946 جنيها للشراء.

عيار 24

وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2583 جنيها للبيع و 2594 جنيها للشراء.

عيار 14

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل قيمة نحو 1507 جنيهات للبيع و 1513 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18.08 ألف جنيه للبيع و 18.16 ألف جنيه للشراء.

أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 80.33 ألف جنيه للبيع و 80.7 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.282 ملين جنيه للبيع 2.6 مليون جنيه للشراء.

صعود الدولار

وأرجعت تقارير اقتصادية دولية، السبب الرئيسي وراء تعافي الدولار وانخفاض أسعار الذهب كان تصريحات عضو الفيدرالي كريستوفر والر وهو أحد أكبر الداعمين لتشديد السياسة النقدية والذي قال أنه يرغب في مزيد من التشديد النقدي الذي يجب أن يستمر لفترة أطول من توقعات الأسواق، وتأتي هذه التصريحات بالرغم من بيانات التضخم التي صدرت خلال الأسبوع المنتهي وأظهرت هبوط أسعار المستهلكين، حيث أظهر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي تراجع على المستوى السنوي إلى 5% خلال شهر مارس من 6%، كما تراجع مؤشر أسعار المنتجين إلى 2.7% من 4.9%.

ورغم تراجع أرقام التضخم إلا أن مؤشر التضخم الأساسي أو الجوهري والذي يستثنى أسعار السلع المتقلبة مثل الوقود والطعام شهد تراجع طفيف ليسجل مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري عن مارس ارتفاع بنسبة 5.6% في مارس من 5.5%، وتدل بيانات التضخم الجوهرية على تأصل معدلات التضخم وهو ما أشار إليه عدد من أعضاء البنك أن الفيدرالي عليه التركيز على محاربة التضخم الأساسي.

الذهب والبورصات العالمية

أنهى الذهب تداولات الأسبوع بحركة كبير في الأسواق العالمية، فبعد تسجيله أعلى مستوى في 13 شهر يوم الخميس تخلى الذهب عن جميع مكاسبه أمس الجمعة، بعد أن تعافى الدولار وأشار رئيس الفيدرالي الامريكي إلى الحاجة لرفع الفائدة مرة أخرى، وفق تقرير جولد بيليون.

وذكر تقرير جولد بيليون أن أسعار الذهب الفورية انخفضت أمس الجمعة بنسبة 1.8% لتفقد ما يقرب من 40 دولار لتهبط أسعار الذهب بأكثر من 2% خلال الجلسة لتتخلى عن جميع مكاسبها الأسبوعية، ليشهد يوم أمس أكبر خسارة يومية للذهب في ثلاثة أسابيع.

وكشف التقرير الفني لجولد بيليون، أن أسعار الذهب حققت ارتفاع بنسبة 0.7% خلال الأسبوع، في المقابل ارتد مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية من أدنى مستوياته في عام وسجل يوم الجمعة ارتفاع بنسبة 0.6% بعد أن سجل أدنى مستوياته عند 100.45، بينما على المستوى الأسبوع سجل مؤشر الدولار انخفاض بنسبة 0.5% مسجلاً انخفاض للأسبوع السابع على التوالي.