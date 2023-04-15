فلسطين تصدر بيان بشأن وضع مواطنيها في السودان

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم السبت، إن جميع أبناء الجالية الفلسطينية والطلبة المدنيين والعسكريين الدارسين في السودان بخير، وفقا لما ذكرته وكالة “وفا” الفلسطينية.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير احمد الديك، في بيان له، أن سفارة دولة فلسطين لدى السودان تتابع أوضاعهم على مدار الساعة للاطمئنان عليهم وإرشادهم بتوجيهات تحافظ على أمنهم وسلامتهم ، وتضمن تواصلهم مع السفارة باستمرار.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أصدرت في وقت سابق، بيانًا حول أحداث اليوم بالبلاد، مؤكدة مواصلة حلقات التآمر والعدوان من قبل القوات المتمردة على الدولة والسيادة الوطنية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”، قال بيان القيادة “إلى جماهير شعبنا الأبي تتواصل حلقات التآمر والعدوان على بلادنا من قبل القوات المتمردة على الدولة وعلى السيادة الوطنية ويخوض أبناءكم في القوات المسلحة منذ صباح اليوم معركة الحق والكرامة الوطنية ويبذلون دماءهم الغالية رخيصة في سبيل الكرامة الوطنية وسننتصر بإذن الله”.

وأضاف البيان “تتصدى قواتنا في هذه اللحظات للعدو الذي يدفع بقواته من قواعده المنتشرة في جميع أنحاء العاصمة في محاولات للسيطرة على المواقع الاستراتيجية بما فيها القصر الجمهوري والقيادة العامة ومقر رئيس مجلس السيادة وسيخيب مساعيهم الآثمة وتتكسر أمام عزم وإرادة وجسارة أبنائكم في القوات المسلحة”.