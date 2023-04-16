أقل سعر الدولار في البنوك اليوم 16-4-2023

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-4-2023.

وجاء أدني سعر لـ الدولار في أبرز وأهم البنوك الحكومية والأخري منها بنوك “مصر و الأهلي المصري والتنمية الصناعية”.

استقرار السعر



وأظهرت تقارير مصرفية، استقرار سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأحد ،في معظم البنوك العاملة بالسوق المصرية

أعلي سعر



وصل أعلي سعر للدولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

سعر البنك المركزي

استقر متوسط سعر الدولار امام الجنيه مسجلا 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع ، لدي البنك المركزي المصري



سعر البنوك الخاصة



وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول، بلوم، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، الاسكندرية".

ثاني أعلي سعر

وجاء ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه حوالي 30.87 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك

تنسيق مع وزارة المالية



أكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، أن البنك المركزي ووزارة المالية لديهما تنسيق يومي بين السياسات المالية والنقدية، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة، مضيفًا "نعمل عن كثب مع مجلس الوزراء ولدينا كل الدعم من القيادة السياسية".

و ذكر هامش مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، إن مصر لديها نظام مصرفي قوي ساعد البلاد على مر السنين في مواجهة جميع التحديات الاقتصادية.

وسلط عبد الله الضوء خلال الجلسة على جهود البنك المركزي، لتحسين آلية تحويل النقد وتنفيذ إجراءات لتعزيز فاعلية نسب الفائدة.

ويشارك وفد مصري حاليًا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، إذ يناقش القضايا ذات الصلة بالمراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي.

وأضاف أن آلية تحويل النقد هي عملية تؤثر من خلالها قرارات السياسة النقدية على الاقتصاد بشكل عام ومستوى السعر بشكل خاص، موضحا أن مصر تحركت بنسبة 10% في هذه العملية، مؤكدا أن البنك المركزي يتخذ إجراءات للمضي قدما في هذه العملية.

زيادة الودائع

ووصلت الودائع بالعملة الأجنبية نحو 310.1 مليار جنيه في ديسمبر 2022 مقابل 230.421 مليار جنيه في نوفمبر 2022 ومقارنة بـ 224.43 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام.



وبلغت الودائع غير الحكومية إلي 6.63 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 6.6 تريليون جنيه في نوفمبر 2022 ومقارنة بـ 6.431 تريليون جنيه في أكتوبر 2022 .



وتضمنت الودائع غير الحكويمة بالعملة المحلية حوالي 5.43 تريليون جنيه في ديسبمر الماضي مقابل 5.4 تريليون جينه في نوفمبر 202 ومقارنة بـ5.3 تريليون جنيه في أكتوبر 2022.

ارتفاع الودائع الحكومية

ارتفعت الودائع الحكومية بنهاية العام الماضي إلي 1.951 تريليون جنيه مقابل 1.811 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ1.74 تريليون جنيه في أكتوبر 2022.



وحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد وصل حجم الودائع الحكومية بالعملة المحلية لـ 1.64 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي بعد أن كانت 1.6 تريليون جنيه في نوفمبر 2022 ومقارنة بـ 1.52 تريلون جنيه في أكتوبر من نفس العام.

وعلي سياق متصل باعت وزارة المالية في الأسبوع الماضي سندات خزانة لاستحقاق 3 سنوات من استحقاق 6 إبريل من العام 2026، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وبحسب ما أعلنته وزارة المالية فإنه تقرر طرح سند الخزانة بمتوسط سعر فائدة 14.483%.قببقي

حسبما قالته تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري، بلغت جملة القيمة الاسمية للطرح نحو 5.8 مليار جنيه ضمن العروض المقدمة من المستثمرين بإجمالي 26 عرضا مقدما.

وبلغ أعلى سعر فائدة نحو 28% و متوسط سعر فائدة 24.146% و أقل عائد بنسبة 21%.

ووصل إجمالي العروض المقبولة نحو 1.09 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 21.7% و أعلى سعر بنسبة 21.7% و أقل سعر بنسبة 21.7% والتي كانت من عرض واحد مقدمة جرى قبوله.

وتستهدف وزارة المالية طرح أذون و سندات خزانة بقيمة تبلغ 82.5 مليار جنيه علي مدار أسبوع تم طرح منها أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه من أجلي 91 و 273 يوما وسندا خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه .

