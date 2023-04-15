مواعيد غلق المحلات في إجازة عيد الفطر 2023 | اعرفها

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة مواعيد غلق المحلات في إجازة عيد الفطر 2023 حيث إن العديد منهم يساعد للخروج والتنزه خلال الإجازة خاصة أن الحكومة أعلنت مواعيد عمل وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات والورش والمولات، في إجازة عيد الفطر.



مواعيد غلق المحلات في إجازة عيد الفطر



مواعيد محددة تم الإعلان عنها حول غلق المحلات فى إجازة عيد الفطر المبارك فوفقا للقرارات فإنه سوف يمتد العمل بنفس مواعيد شهر رمضان فى إجازة عيد الفطر.

- ستفتتح المحلات والمطاعم والمقاهي حتى الساعة الثانية صباحا وفق قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

- وفيما يخص مواعيد غلق الورش تعمل حتى العاشرة مساء

استثناء بعض الأنشطة من مواعيد غلق المحلات



ويهدف خدمة من المواطن فإن هناك الأنشطة والمحال المستثناة من مواعيد غلق المحلات في إجازة عيد الفطر المبارك والتي تعمل علي مدار 24 ساعة من بينها :-



- السوبر ماركت تعمل على مدار 24 ساعة



- كما تعمل الصيدليات علي مدار الساعة



- وأيضا المخابز

- كما تعمل أسواق ومحلات الخضار والفاكهة، وأيضا خدمات الدليفري علي مدار 24 ساعة

مواعيد غلق المحلات في رمضان



وجاءت قرارات العمل بمواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر 2023، لمراعاة طبيعة عمل تلك الأنشطة والإقبال عليها.

- مواعيد عمل وغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات في شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، إذ تستمر حتى الساعة الثانية صباحا، لتلبية احتياجات المواطنين

- استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات

- التزام الورش والأعمال الحرفية بالغلق داخل الكتل السكنية، الساعة العاشرة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

مواعيد العمل في رمضان

وبشأن مواعيد فى قطاع البنوك أعلن البنك المركزي ، عن مواعيد العمل في رمضان للموظفين والعملاء والتي جاءت كما يلي :-

- تبدأ مواعيد العمل فى رمضان داخل البنوك للموظفين من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا.

- وبالنسبة للعملاء تفتح البنوك أبوابها يوميا في تمام الساعة 9:30 أي عقب مرور نصف ساعة من موعد العمل الرسمي، وإلى الساعة 1:30 ظهرًا.

مواعيد تطبيق قرار غلق المحال

مشروع القانون نصّ على أن يتم العمل بتلك المواعيد حتى نهاية إجازة عيد الفطر 2023.

