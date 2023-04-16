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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لاتجاره في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون

حبس
حبس

قررت نيابة الموسكي الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الموسكى مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط أجنبي يتاجر في النقد الأجنبي إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الموسكى مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع تم إستهدافه وأمكن ضبطه ،  وذلك حال قيامه بتسليم (أحد الأشخاص "يحمل جنسية ذات الدولة" - مقيم بمحافظة الجيزة ) مبلغ مالى محول لصالحه من ذات الدولة التى يحمل جنسيتها.

وبمواجهتهما أيدا ماسبق وأقر المتهم الأول بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالإشتراك مع (آخر - "يحمل جنسية ذات الدولة" - مقيم بالخارج)، عن طريق تجميع مدخرات المقيمين بالخارج من العملات الأجنبية وتسليم ما يعادلها بالعملة المحلية لذويهم داخل البلاد وهو ما يعرف بنظام " المقاصة " فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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