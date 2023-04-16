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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تارا عماد تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

تارا عماد
تارا عماد

شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها صورة جديدة لها من حدث جلسة تصوير لها عبر صفحتها الرسمية على موقعالتواصل الاجتماعي لتبادلالصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

تارا عماد

وظهرت تارا في الصور بإطلالة انيقه ومتميزه، مرتديةً فستانا بالون الاسود، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرزجمالوجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.
 

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة تارا عماد فيلم المطاريد، تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراجياسر سامي.

وتدور أحداث المطاريد في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه فيالأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

ويشارك في بطولة الفيلم إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسنمالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

احمد حاتم تارا عماد محمود البزاوي ياسر سامى فيلم المطاريد صلاح الجهيني عزت أمين طه الدسوقي

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