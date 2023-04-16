أطلق عليه رحيم.. البلوجر علي غزلان يرزق بمولود جديد

أعلن البلوجر علي غزلان، أنه رزق بمولود جديد ، ونشر عدة صوره تجمعه بزوجته من داخل المستشفي عبر حسابهالشخصى بموقع انستجرام .

علي غزلان

وعلق علي غزلان “الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً } "الحمد لله ربنا رزقني بمولودأسميته على بركة الله ( رحيم ) فرحان ان ربنا رزقنا بإبننا في ليله مباركة في ليله وتريه من العشر الاواخر .. من رمضان بارك الله لنا فيالموهوب، وشكرنا الواهب وبلغ أشده ورزقنا بره واللهم أنبته نباتاً حسناً وأجعله من الصالحين اللهم امين".

يذكر ان قد ظهر غزلان وزوجته فرح شعبان بملابس عبد الغفور البرعي وفاطمة كشري وذلك مواكبة مع الخطوبة الشعبيالتي أقامها البلوجر عمرو راضي وخطيبته هدير النحاس.

وأثار عمرو وهدير جدلا كبيرا بعد ظهورهما بملابس شعبية حيث ارتدت هدير عباية سوداء وشبشب بحفل خطوبتها مماجعلها تثير ضجة بالسوشيال ميديا بعد ظهورها بهذه الإطلالة.