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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: لجنة الدفاع تناقش قضايا الزيادة السكانية وارتفاع الأسعار والبطالة

النائب يحيى كدوانى
النائب يحيى كدوانى ،عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان

كشف النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان عن خطة لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان خلال الإجتماعات القادمة.

أكد كدوانى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان يتناقش خلال الإجتماعات القادمة قضية الزيادة السكانية زيادة الأسعار وجهود الحكومة لضبط الأسعار ، بالإضافة إلى قضية البطالة.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 30  أبريل الجاري.

وقبيل رفع الجلسة، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، كلمة بمناسبة الأعياد، قائلا: تحل على مصر هذه الأيام نفحات ربانية مباركة؛ حيث تتلاقى فيها أصوام وصلوات وأعياد جموع المصريين (مسلمين ومسيحيين).

وقال: بالأمس القريب كنا نحتفل بقدوم شهر رمضان المعظم، واليوم نستعد للاحتفال بعيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك؛ حيث تتعانق الاحتفالات، وتتجلى روح التآلف والمحبة فى أبهى صورها على أرض الديانات والحضارات لترسل مصر للعالم أجمع رسالة محبة وتسامح، تعكس جوهر وأصالة الشعب المصري الذي يقدس قيم الانتماء،  ويمارس الوطنية في أروع صورها.

وتابع:"بهذه المناسبات السعيدة يسرني ويشرفني أن أتقدم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وشعبها نعمة المحبة والإخوة والسلام، وكل عام وحضراتكم بخير".

لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان قضية الزيادة السكانية زيادة الاسعار الحكومة قضية البطالة

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